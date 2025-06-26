Мировой рекорд есть, но его нет: Карстен Вархольм остался без официального результата по внезапной причине

Норвежская звезда легкой атлетики Вархольм при поддержке домашних трибун 12 июня установил лучшее в истории время на дистанции 300 метров с барьерами. Вархольм первым в мире пробежал эту дистанцию быстрее 33 секунд. Предыдущий неофициальный рекорд также принадлежал самому Вархольму – несколько месяцев назад он показал результат 33,05.

Однако Международная федерация легкой атлетики (WA) не признает этот результат мировым рекордом. Причина в том, что дистанция 300 метров с барьерами пока не относится к числу официальных дисциплин легкой атлетики.

«Кому-то это может показаться непонятным, но результат действительно впечатляющий. Он настолько хорош, что его можно было бы назвать мировым рекордом», – сказал Вархольм после забега, отмечает NRK.

Дистанция 300 метров с барьерами действительно очень новая для легкой атлетики. В программе Бриллиантовой лиги она появилась впервые только сейчас, на этапе в Осло. Руководитель соревнований этапа Стейнар Хоэн считает, что официальные мировые рекорды на этой дистанции могут быть зафиксированы примерно через год.

Международная федерация легкой атлетики неоднократно заявляла, что открыта к тому, чтобы в будущем эта дистанция получила официальный статус. По их мнению, для этого забег должен сначала набрать популярность.

На соревнованиях в Осло никто из соперников не смог составить Вархольму конкуренцию. Второе место занял олимпийский чемпион Парижа в беге на 400 метров с барьерами американец Рай Бенджамин с результатом 33,22, третьим стал бразилец Алиссон дос Сантос – 33,38. Представитель Катара Абдеррахман Самба показал время 33,84, а оставшиеся бегуны финишировали уже за 34 секунды.