Горсобрание Кохтла-Ярве просит Госсуд вернуть гражданам РФ право голоса, глава горсобрания назвал это предвыборной уловкой

Созванная для обсуждения этого вопроса внеочередная сессия также приняла решение об аналогичном обращении к канцлеру юстиции. За это решение проголосовали 14 членов 25-мандатного собрания Кохтла-Ярве, большинство из которых принадлежат к фракции Центристской партии.

В своем заявлении горсобрание Кохтла-Ярве просит, чтобы Госсуд признал Закон о внесении изменений в Конституцию Эстонской Республики неконституционным, поскольку он лишает граждан третьих стран и лиц без гражданства права голоса на выборах в органы местного самоуправления, или, в качестве альтернативы, предлагается объявить поправки вступившими в силу слишком быстро.

Авторы законопроекта просят канцлера юстиции инициировать процедуру конституционного надзора в отношении этой поправки к закону.

В этой связи председатель горсорбрания Кохтла-Ярве Эдуард Одинец, представляющий социал-демкоратов, указал в своем заявлении, что обращение горсобрания Кохтла-Ярве в Госсуд - неправильное решение правильной проблемы.

Одинец, не поддержавший обращение, считает, что, хотя лишение граждан третьих стран и лиц с неопределенным гражданством права голоса на местных выборах было конституционно сомнительным и политически неправильным, обращение в Госсуд не является ни реалистичным, ни конструктивным шагом.

По мнению Одинца, нынешняя инициатива обратиться в Государственный суд связана уже не с защитой права голоса, а с предвыборной политической кампанией.