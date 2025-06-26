Горсобрание Кохтла-Ярве просит Госсуд вернуть гражданам РФ право голоса, глава горсобрания назвал это предвыборной уловкой

В четверг утром горсобрание Кохтла-Ярве подало в Госсуд ходатайство о признании неконституционными принятых Рийгикогу весной поправок к закону, которые лишают граждан России и других третьих стран, а также лиц без гражданства права голоса на выборах в органы местного самоуправления, сообщило издание Põhjarannik.
Созванная для обсуждения этого вопроса внеочередная сессия также приняла решение об аналогичном обращении к канцлеру юстиции. За это решение проголосовали 14 членов 25-мандатного собрания Кохтла-Ярве, большинство из которых принадлежат к фракции Центристской партии.
В своем заявлении горсобрание Кохтла-Ярве просит, чтобы Госсуд признал Закон о внесении изменений в Конституцию Эстонской Республики неконституционным, поскольку он лишает граждан третьих стран и лиц без гражданства права голоса на выборах в органы местного самоуправления, или, в качестве альтернативы, предлагается объявить поправки вступившими в силу слишком быстро.
Авторы законопроекта просят канцлера юстиции инициировать процедуру конституционного надзора в отношении этой поправки к закону.
В этой связи председатель горсорбрания Кохтла-Ярве Эдуард Одинец, представляющий социал-демкоратов, указал в своем заявлении, что обращение горсобрания Кохтла-Ярве в Госсуд - неправильное решение правильной проблемы.
Одинец, не поддержавший обращение, считает, что, хотя лишение граждан третьих стран и лиц с неопределенным гражданством права голоса на местных выборах было конституционно сомнительным и политически неправильным, обращение в Госсуд не является ни реалистичным, ни конструктивным шагом.
По мнению Одинца, нынешняя инициатива обратиться в Государственный суд связана уже не с защитой права голоса, а с предвыборной политической кампанией.
«Цинично вселять в людей ложную надежду, будто Госсуд отменит поправку к конституции - этого просто не произойдет, - заявил Одинец. - Поправка к конституции принята и юридически верна. Нам это решение не нравится, но его не отменить. Этот поезд ушел».
По мнению Одинца, обращение в Государственный суд ничего не решит, а только вызовет разочарование у людей и усилит отчуждение. «Если мы сознательно даем надежду, которая наверняка не сбудется, то мы не помогаем тем, у кого отняли права, мы играем на их чувствах. Особенно перед выборами», - добавил он.
По мнению Одинца, обращение в Государственный суд - это жест, символ, но не решение. «Это как положить письмо в бутылку и бросить ее в бурное море - это может показаться утешительным, но никого не спасет», - добавил Одинец.
В своем выступлении на заседании горсобрания Одинец сказал: «Наша роль - не только протестовать, но и предлагать путь вперед. Мы не можем позволить себе, местным депутатам, принимающим решения, делиться ложной надеждой. Жители Кохтла-Ярве и всего уезда Ида-Вирумаа заслуживают большего, чем пустые жесты».