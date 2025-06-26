«Я ненавидел всех советских людей!»: история серийного убийцы Андрея Евсеева

В Советском Союзе маньяки встречались не реже, чем в США и в Европе. Просто о них никто не знал. Андрей Евсеев, прозванный «убийцей с добрыми глазами» и «таганским маньяком», - яркий тому пример.

«Людей считал врагами»

Некоторые специалисты отказываются считать Андрея Евсеева маньяком и серийным убийцей, утверждая, что он был обычным грабителем. Однако экспертиза института Сербского, проведенная после ареста Евсеева, подтвердила, что арестованный - явный социопат, и убивал он не только ради наживы, но и потому, что ему нравилось убивать. И это сам Евсеев подтвердил на допросах.

Адвокат Сергей А. в 80-х защищал кандидатскую диссертацию по серийным убийцам и маньякам. В то время он работал следователем военной прокуратуры и имел допуски самых высоких уровней. Но даже ему, чтобы попасть в некоторые архивы, требовалось разрешение КГБ СССР.

«Те, кто говорят, что уровень преступности в СССР был гораздо ниже нынешнего, полностью правы, - говорит адвокат Сергей А. - Убийство было из ряда вон выходящим событием, а сегодня только в одном Петербурге ежедневно регистрируется десяток убийств. И никого это не удивляет и не вызывает ажиотажа. А вот по поводу маньяков мнение, что их было меньше, в корне неверно. Кого из них знал обыватель того времени?