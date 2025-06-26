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У желавшего купить экскаватор жителя Эстонии выманили 5000 евро

Мини-экскаватор. Иллюстративное фото.

Мужчина, который хотел купить мини-экскаватор через интернет, попал в поле зрения мошенников и лишился 5000 евро.

Как передала пресс-служба Лыунаской префектуры, 20 июня житель волости Вильянди на одном из финских сайтов нашел объявление о продаже мини-экскаватора. Он связался с продавцом и в тот же день перевел на его банковский счет 5000 евро, но с тех пор ничего не слышал ни о продавце, ни о машине.

По словам представителя префектуры, полиция выяснит подробности аферы в рамках уголовного разбирательства.

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