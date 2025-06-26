Галерея На Пирита-теэ торжественно открыли новый жилой комплекс

На состоявшемся по этому поводу празднике и выполнявшая строительные работы фирма KRC Ehitus, и архитектор Торми Соовяли, и предоставивший финансирование LHV Pank, и заказчик сошлись во мнении, что дом как внутри, так и снаружи, оказался еще красивее, чем на чертежах, а качество материалов и работы превзошло даже изначально высокие ожидания.

«Работы по проектированию и строительству жилого и коммерческого комплекса Laferme являются прекрасным примером успешного сотрудничества, в котором все стороны внесли свой вклад, продемонстрировав преданность делу и высокий профессионализм. В результате на Пирита-теэ в течение двух лет был создан современный, архитектурно аттрактивный комплекс зданий», - сказал на торжественном открытии Сийм Кроодо, член правления и исполнительный директор компании KRC Ehitus, построившей здание.

Сейчас около 60 процентов квартир в здании уже проданы или зарезервированы, но еще есть из чего выбрать. В конце прошлого года отечественный LHV Pank начал предлагать покупателям гостевых квартир в комплексе Laferme свою новую услугу - кредит на покупку гостевой квартиры с первоначальным взносом от 20 процентов, со сроком погашения до 30 лет и процентной ставкой, аналогичной ставке по жилищному кредиту, соответствующей профилю клиента.

Расположенный рядом с Цветочным павильоном комплекс Laferme состоит из двух зданий - нового и исторического - которые соединены между собой подземной парковкой. Историческая часть Laferme была полностью реновирована по заказу Lind Living строительной фирмой KRC Ehitus, после чего комплекс дополнился современной пристройкой, которая хорошо гармонирует с соседними зданиями.

«Мы имеем дело с очень достойным местом на Пирита-теэ, между Певческим полем и Цветочным павильоном, хорошо известным всем таллинцам. За последнее десятилетие в этом районе было построено несколько новых жилых домов, которые высоко ценятся и пользуются популярностью на рынке недвижимости.