Договор подписан: RMK передает Таллинну ценные зеленые территории

Речь идет о лесных территориях с высокой природной и рекреационной ценностью, расположенных в Нымме, Мустамяэ и Пирита, которые не используются в целях лесного хозяйства. К ним, в частности, относятся природоохранная зона Нымме - Мустамяэ, часть болотного леса Харку, лес Клоостриметса и участок природоохранной зоны долины реки Пирита.

По словам вице-мэра Вильяра Яаму, это важный шаг в развитии зеленой инфраструктуры Таллинна. «Интерес горожан к отдыху на природе, оздоровительной активности и возможностям для прогулок неуклонно растет, и город играет ключевую роль в создании и сохранении таких пространств. Наша задача - развивать эти территории, поддерживать их в хорошем состоянии и делать более привлекательными для всех, кто ценит природу», - отметил Яаму.

Правление RMK приняло 1 апреля 2025 года решение о том, что указанные земельные участки не требуются для выполнения задач ведомства. В дальнейшем их управление перейдет в ведение Таллиннского Департамента окружающей среды и коммунального хозяйства.

«Данные участки уже много лет активно используются как общественные пространства. Благодаря этой сделке город Таллинн получает более широкие и гибкие возможности для развития зон отдыха и активного досуга. Контроль же за сохранением ценного природного ландшафта по-прежнему остается за государством», - сказал председатель правления RMK Микк Марран.