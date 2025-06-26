Договор подписан: RMK передает Таллинну ценные зеленые территории

Сегодня город Таллинн и Государственный центр управления лесами (RMK) нотариально оформили договор, в рамках которого столице безвозмездно передаются 12 участков, расположенных на ее территории и использующихся в качестве общественных зеленых зон.
Речь идет о лесных территориях с высокой природной и рекреационной ценностью, расположенных в Нымме, Мустамяэ и Пирита, которые не используются в целях лесного хозяйства. К ним, в частности, относятся природоохранная зона Нымме - Мустамяэ, часть болотного леса Харку, лес Клоостриметса и участок природоохранной зоны долины реки Пирита.
По словам вице-мэра Вильяра Яаму, это важный шаг в развитии зеленой инфраструктуры Таллинна. «Интерес горожан к отдыху на природе, оздоровительной активности и возможностям для прогулок неуклонно растет, и город играет ключевую роль в создании и сохранении таких пространств. Наша задача - развивать эти территории, поддерживать их в хорошем состоянии и делать более привлекательными для всех, кто ценит природу», - отметил Яаму.
Правление RMK приняло 1 апреля 2025 года решение о том, что указанные земельные участки не требуются для выполнения задач ведомства. В дальнейшем их управление перейдет в ведение Таллиннского Департамента окружающей среды и коммунального хозяйства.
«Данные участки уже много лет активно используются как общественные пространства. Благодаря этой сделке город Таллинн получает более широкие и гибкие возможности для развития зон отдыха и активного досуга. Контроль же за сохранением ценного природного ландшафта по-прежнему остается за государством», - сказал председатель правления RMK Микк Марран.
Приобретение этих участков даст Таллинну расширенные возможности для развития зеленых зон, позволяя более эффективно сочетать их с городскими программами, а также социальными и экологическими целями. Поддержание зеленой инфраструктуры и формирование благоприятных условий для отдыха и досуга прямо поддерживает стратегию развития «Таллинн 2035». Общая площадь передающихся зеленых зон составляет примерно 440 гектаров.