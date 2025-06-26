Maxima: продажи алкоголя уже давно имеют тенденцию к спаду

Компания Maxima сообщила, что в ее магазинах в этом году на Иванов день было куплено меньше пива, чем в тот же период прошлого года, и в целом продажи алкоголя демонстрируют долгосрочную тенденцию к снижению.
Яника Яаго, руководитель по коммуникациям в Maxima, сообщила, что продажи пива в целом упали по сравнению с прошлым годом, но покупки темного пива увеличились, что, вероятно, является результатом прохладной погоды. Объемы продаж крепких спиртных напитков также снизились, но водку при этом покупали больше всего.