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Maxima: продажи алкоголя уже давно имеют тенденцию к спаду

Перевод: Павел Соболев
Олин из магазинов сети Maxima в таллиннском районе Ласнамяэ.

Компания Maxima сообщила, что в ее магазинах в этом году на Иванов день было куплено меньше пива, чем в тот же период прошлого года, и в целом продажи алкоголя демонстрируют долгосрочную тенденцию к снижению.

Яника Яаго, руководитель по коммуникациям в Maxima, сообщила, что продажи пива в целом упали по сравнению с прошлым годом, но покупки темного пива увеличились, что, вероятно, является результатом прохладной погоды. Объемы продаж крепких спиртных напитков также снизились, но водку при этом покупали больше всего.

«В то же время общая тенденция продаж алкоголя показывает снижение уже долгое время, что может отражать растущую осведомленность людей о своем здоровье и меняющиеся привычки потребления», - отметила Яаго.

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