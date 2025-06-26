Ефимова вступила в борьбу за золото чемпионата Европы с уверенного первого места

Соревнования начинались по местному времени уже в 9.30 утра. Восемнадцатилетняя Ефимова признавалась, что ей не особо по душе ранние старты. Поэтому результат 30,52 секунды на фоне личного рекорда (29,83) показался довольно скромным, однако этого было более чем достаточно для уверенной победы в предварительном заплыве.