Ефимова вступила в борьбу за золото чемпионата Европы с уверенного первого места

В Шаморине (Словакия) стартовал чемпионат Европы по плаванию на длинной воде среди спортсменов до 23 лет, и первой в программе была коронная дистанция Энели Ефимовой - предварительный заплыв на 50 метров брассом. Лидер эстонской сборной не допустила ошибок.
Соревнования начинались по местному времени уже в 9.30 утра. Восемнадцатилетняя Ефимова признавалась, что ей не особо по душе ранние старты. Поэтому результат 30,52 секунды на фоне личного рекорда (29,83) показался довольно скромным, однако этого было более чем достаточно для уверенной победы в предварительном заплыве.
Ближайшие конкурентки - Силйе Слюнгстадли и Тея Николова уступили 0,38 секунды и 0,51 секунды соответственно. Финал пройдет сегодня в 19.00 по эстонскому времени.
Утром соревновались и другие эстонские пловцы.
В заплыве на 200 метров на спине среди мужчин Алан Смок показал результат 2.11,84 и занял последнее, 30-е место.
В мужском заплыве на 200 метров вольным стилем Ларс Кульюс с лучшим результатом сезона (1.50,07) занял 21-ю позицию.
На дистанции 50 метров на спине среди женщин Мариангела Бойчук (30,97) стала 25-й. Дебютантка крупных турниров Анете Боллверк заняла 28-е место (31,78).
В мужском заплыве на 50 метров брассом Ральф Роосе (28,91) завершил соревнование на 25-м месте, Ларс Себастьян Антониак (29,41) — на 29-м.