Трамп: у Путина могут быть амбиции за пределами Украины

Президент США Дональд Трамп не исключает, что территориальные амбиции президента России Владимира Путина могут простираться за пределы Украины. «Я полагаю, это возможно», - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналиста в Гааге в среду, 25 июня.

При этом Трамп выразил уверенность, что Путин «хотел бы договориться» и выйти из войны против Украины, поскольку «для него это полный бардак». По словам главы Белого дома, недавно Путин звонил ему и предлагал помощь с Ираном, но он ответил, что лучше бы Путин «помог» ему с Россией. «Я считаю, что он - человек, который просто запутался. На самом деле я очень удивлен. Я думал, мы легко все уладим», - отметил американский лидер.

Отвечая на вопрос, почему за пять месяцев с момента возвращения на пост президента он так и не выполнил предвыборное обещание закончить войну в Украине, Трамп заявил, что Путин «оказался очень сложным человеком», «были проблемы» и с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он добавил, что собирается вновь созвониться с Путиным, но не уточнил, когда.

Встреча с Зеленским