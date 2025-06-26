Трамп: у Путина могут быть амбиции за пределами Украины

Территориальные амбиции Путина могут не ограничиваться одной лишь Украиной, полагает президент США. Он назвал российского лидера запутавшимся человеком, который хотел бы выйти из войны против Украины.
Президент США Дональд Трамп не исключает, что территориальные амбиции президента России Владимира Путина могут простираться за пределы Украины. «Я полагаю, это возможно», - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналиста в Гааге в среду, 25 июня.
При этом Трамп выразил уверенность, что Путин «хотел бы договориться» и выйти из войны против Украины, поскольку «для него это полный бардак». По словам главы Белого дома, недавно Путин звонил ему и предлагал помощь с Ираном, но он ответил, что лучше бы Путин «помог» ему с Россией. «Я считаю, что он - человек, который просто запутался. На самом деле я очень удивлен. Я думал, мы легко все уладим», - отметил американский лидер.
Отвечая на вопрос, почему за пять месяцев с момента возвращения на пост президента он так и не выполнил предвыборное обещание закончить войну в Украине, Трамп заявил, что Путин «оказался очень сложным человеком», «были проблемы» и с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он добавил, что собирается вновь созвониться с Путиным, но не уточнил, когда.
Встреча с Зеленским
25 июня Трамп встретился с Зеленским после саммита НАТО в Гааге. Он сообщил, что не обсуждал с ним прекращение огня между Россией и Украиной, а просто узнал, «как у него дела». «Из встречи я вынес, что Зеленский хочет, чтобы это закончилось. Мне надо поговорить с Путиным, посмотрим, сможем ли мы это завершить. Это безумие, что на прошлой неделе погибли почти семь тысяч украинских и российских военных», - сказал Трамп.
В свою очередь Зеленский сообщил, что обсудил с президентом США закупку американских систем ПВО Patriot для защиты украинских городов и возможность совместного производства дронов. Он также рассказал Трампу о переговорах с российской делегацией в Стамбуле, обменах пленными и погибшими. «Поговорили о ситуации на поле боя. Путин точно не побеждает. Представил президенту фактаж того, что реально происходит на земле», - резюмировал Зеленский.
Западные военные и политики регулярно говорят о том, что Путин может готовить нападение на НАТО. По их прогнозам, это может произойти через 3-5 лет, а целью станут страны Балтии - Латвия, Литва или Эстония. Путин уже довел военные расходы до 7% ВВП, и сейчас траты составляют более трети госбюджета. При этом в Ленинградском военном округе у границ с Финляндией и странами Балтии строятся военные базы, склады для оружия и техники, а также армейский штаб для управления десятками тысяч военнослужащих.