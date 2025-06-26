Северная Корея открыла курорт «мирового класса». Он может быть ориентирован на российских туристов

На опубликованных ЦТАК фотографиях видно, как северокорейский лидер сидит на стуле и наблюдает за человеком, съезжающим с горки в бассейн, а также выходит на пляж в костюме. Кима Кима сопровождали его дочь Ким Чжу Э и жена Ли Соль Чжу.

Ким Чен Ын и две женщины (одна из них его дочь) смотрят, как человек съезжает с горки в бассейн. Северокорейский лидер и его спутницы сидят спиной к фотографу, но поза такая, как будто они наблюдают за заседанием правительства. На контрасте с летящим с горки и падающим в воду на спину человеком это создает легкий комический эффект. Фото: KCNA

Южнокорейские СМИ, проанализировав фотографии из Пхеньяна, сообщили, что на Чжу Э, по всей видимости, были часы Cartier - несмотря на то, что такие предметы класса «люкс» запрещены к ввозу в Северную Корею в рамках санкций ООН, введенных из-за ее ядерной программы.

Изначально курорт планировалось открыть в октябре 2019 года, но строительство затянулось, а затем началась пандемия коронавируса. Во время пандемии Северная Корея была полностью закрыта для туристов и снова открыла границы только в августе 2023 года. В прошлом году страна впервые после пандемии допустила в страну российских туристов, в мае этого года возобновил движение поезд Расон-Владивосток, а 25 июня на Ярославский вокзал в Москве прибыл пассажирский поезд из Пхеньяна - первый за пять лет.

В январе 2025 года председатель правительства Приморского края заявляла, что за предыдущий год в КНДР побывало 1,5 тыс. российских туристов. Некоторые туристы ездили на горнолыжные курорты, а российские дети побывали в корейских летних лагерях. По ее словам, в 2024 году количество авиарейсов по маршруту Владивосток - Пхеньян увеличилось до пяти в неделю.

Ким Чен Ын и его дочь: в белом костюме. С правой стороны стоят мужчины в официальных костюмах и один военный. На заднем плане видны бассейны и горки. Фото: KCNA

В феврале этого года КНДР ненадолго пустила туристов из Великобритании, Франции, Германии и Австралии. Они пересекли границу со стороны Китая. Однако через несколько недель туризм снова был неожиданно приостановлен без объяснения причин.

Рован Беард, соучредитель турфирмы Young Pioneer Tours, рассказал Би-би-си, что надеялся, что Северная Корея откроется для международного туризма более широко, но этого не произошло. По его мнению, и новый курорт «вряд ли станет основным направлением для большинства западных туристов».

«Ключевыми достопримечательностями останутся Пхеньян, демилитаризованная зона и другие объекты в бруталистском или коммунистическом стиле, которые традиционно интересуют международных туристов», - считает он.

Однако директор туркомпании Uri Tours Эллиотт Дэвис отмечает, что Северная Корея сохраняет «нишевую привлекательность» для путешественников, интересующихся необычными направлениями.