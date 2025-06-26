Северная Корея открыла курорт «мирового класса». Он может быть ориентирован на российских туристов

Северная Корея завершила строительство масштабного туристического курорта «Вонсан-Кальма» - это один из приоритетных проектов лидера КНДР Ким Чен Ына. Пхеньян позиционирует ее как культурный курорт мирового класса, заявляет госагентство Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Возможно, в будущем туда смогут попасть и иностранцы - в первую очередь россияне, поскольку Северная Корея как туристическое направление, начиная с прошлого года, постепенно набирает в России популярность.
Курорт расположен на восточном побережье, в городе Вонсан на Кальмасском полуострове. Торжественное открытие прошло 24 июня, на нем, как сообщило северокорейское госагентство, присутствовал посол России в КНДР Александр Мацегора. Для местных туристов курортная зона откроется 1 июля, когда она будет доступна иностранцам, пока не сообщается.
Курорт расположен на участке пляжа длиной 4 км и способен принять до 20 000 посетителей, утверждают в КНДР. Он включает в себя объекты для морских купаний, различные спортивные и развлекательные сооружения и оснащен всеми условиями для демонстрации красоты живописного восточного побережья в любое время года. На территории, как заявлено, находятся отели, рестораны, торговые центры и аквапарк - однако подтвердить эти сведения пока невозможно.
Ким Чен Ын еще в первые годы своего правления проявлял живой интерес к развитию туристической отрасли страны, и проект этой туристической зоны считался ключевым, говорят аналитики.
Ким задался целью превратить Вонсан, город, где он провел детство и где у многих представителей северокорейской элиты есть частные виллы, в туристический центр стоимостью в миллиарды долларов. Планы были впервые анонсированы более десяти лет назад и с тех пор значительно расширились.
«Туризм может стать мощным двигателем развития экономики, стимулом для культурного подъема и регионального процветания», - заявил он после завершения стройки. Северокорейский лидер с «большим удовлетворением» заявил, что строительство курорта войдет в историю как «один из величайших успехов года», и добавил, что КНДР построит еще больше масштабных туристических зон «в кратчайшие сроки».
На опубликованных ЦТАК фотографиях видно, как северокорейский лидер сидит на стуле и наблюдает за человеком, съезжающим с горки в бассейн, а также выходит на пляж в костюме. Кима Кима сопровождали его дочь Ким Чжу Э и жена Ли Соль Чжу.
Южнокорейские СМИ, проанализировав фотографии из Пхеньяна, сообщили, что на Чжу Э, по всей видимости, были часы Cartier - несмотря на то, что такие предметы класса «люкс» запрещены к ввозу в Северную Корею в рамках санкций ООН, введенных из-за ее ядерной программы.
Изначально курорт планировалось открыть в октябре 2019 года, но строительство затянулось, а затем началась пандемия коронавируса. Во время пандемии Северная Корея была полностью закрыта для туристов и снова открыла границы только в августе 2023 года. В прошлом году страна впервые после пандемии допустила в страну российских туристов, в мае этого года возобновил движение поезд Расон-Владивосток, а 25 июня на Ярославский вокзал в Москве прибыл пассажирский поезд из Пхеньяна - первый за пять лет.
В январе 2025 года председатель правительства Приморского края заявляла, что за предыдущий год в КНДР побывало 1,5 тыс. российских туристов. Некоторые туристы ездили на горнолыжные курорты, а российские дети побывали в корейских летних лагерях. По ее словам, в 2024 году количество авиарейсов по маршруту Владивосток - Пхеньян увеличилось до пяти в неделю.
В феврале этого года КНДР ненадолго пустила туристов из Великобритании, Франции, Германии и Австралии. Они пересекли границу со стороны Китая. Однако через несколько недель туризм снова был неожиданно приостановлен без объяснения причин.
Рован Беард, соучредитель турфирмы Young Pioneer Tours, рассказал Би-би-си, что надеялся, что Северная Корея откроется для международного туризма более широко, но этого не произошло. По его мнению, и новый курорт «вряд ли станет основным направлением для большинства западных туристов».
«Ключевыми достопримечательностями останутся Пхеньян, демилитаризованная зона и другие объекты в бруталистском или коммунистическом стиле, которые традиционно интересуют международных туристов», - считает он.
Однако директор туркомпании Uri Tours Эллиотт Дэвис отмечает, что Северная Корея сохраняет «нишевую привлекательность» для путешественников, интересующихся необычными направлениями.
«Любопытно испытать знакомый опыт, например, поездку на пляжный курорт, но в обрамлении уникального культурного контекста Северной Кореи», - считает он.