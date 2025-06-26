Ультиматум Партии реформ вызвал волну критики

В столичной правящей коалиции обсуждается отмена платы за детский сад, но критики расценивают это как попытку Партии реформ удержаться у власти. План реформистов создать новое коалиционное городское правительство с участием бывшего мэра Михаила Кылварта лишь подливает масла в огонь.
Решение правящей коалиции Таллинна об отмене платы за детский сад в последнее время вызвало бурные обсуждения. По мнению представителей оппозиции и общественных деятелей, это в первую очередь политический маневр с целью сохранить власть Партии реформ.