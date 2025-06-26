Skip to footer
Пт, 27.06.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи
Для подписчиков

Ультиматум Партии реформ вызвал волну критики

Перевод: Сергей Светлов
Фото статьи

В столичной правящей коалиции обсуждается отмена платы за детский сад, но критики расценивают это как попытку Партии реформ удержаться у власти. План реформистов создать новое коалиционное городское правительство с участием бывшего мэра Михаила Кылварта лишь подливает масла в огонь.

Решение правящей коалиции Таллинна об отмене платы за детский сад в последнее время вызвало бурные обсуждения. По мнению представителей оппозиции и общественных деятелей, это в первую очередь политический маневр с целью сохранить власть Партии реформ.

По словам вице-мэра Таллинна Пяртеля-Пеэтера Пере (Партия реформ), обсуждается формирование нового городского правительства вместе с Центристской партией, ранее неоднократно обвиненной в коррупции, при этом пост нынешнего мэра Евгения Осиновского (Социал-демократическая партия) может занять председатель центристов Михаил Кылварт.

Комментарии

Ключевые слова

Наверх