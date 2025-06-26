Партия правых: реформисты все откровеннее заигрывают с Центристской партией

По мнению Партии правых, нынешнее яблоко раздора для реформистов - откровенно популистский план отменить плату за место в детском саду - не более чем часть политтехнологической стратегии, простое предвыборное обещание, за которое в итоге заплатит из своего кармана сам избиратель. Правящая партия, погрязшая в левом популизме, при этом с громкими правыми лозунгами, на деле крайне далека от своих прежних ценностей. Ярким свидетельством этого служит меткое замечание почетного председателя партии Сийма Калласа, недавно опубликованное в Postimees: «Уравниловка и бесплатная раздача благ - это холера социально-экономической политики. Болезнь, убивающая инициативу и мешающая работать».

«Если даже основатель партии предупреждает о подобном мышлении, нынешнему руководству следовало бы задуматься: возможно, все же не стоит ради власти продавать все и вся», - отметил Кийслер.

Раскол в столичной коалиции наглядно показывает, к чему приведут осенние выборы. По мнению Кийслера, Михаил Кылварт, лидер вероятного победителя выборов - Центристской партии, глубоко обижен на социал-демократов, которые год назад вывели центристов из состава коалиции, и вряд ли простит это к осени. Это означает, что социал-демократы окажутся за бортом новой коалиции, а создана она будет с кем-то другим - например, с Партией реформ.

Таким образом, вся эта неразбериха выгодна Партии реформ. Сейчас коалиция держится только по инерции. Поддержка партии «Ээсти 200» уже не дает им необходимого мандата, доверие между социал-демократами и реформистами разрушено, и Партия реформ стремится держать открытыми все пути. «Речь уже не об управлении городом, а о политических маневрах и покупке голосов за счет налогоплательщиков», - подчеркнул Кийслер.