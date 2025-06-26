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Сеть KFC закрывает все свои рестораны в Дании: там много лет подавали клиентам просроченную курятину

Перевод: Павел Соболев
KFC. Иллюстративное фото.

В Дании как гром среди ясного неба разразился крупный скандал, связанный с гигиеной питания: американская сеть ресторанов быстрого питания Kentucky Fried Chicken (KFC) якобы просто наклеивала новые этикетки на просроченное куриное филе и жарила его. Это означало, что клиентам подавали просроченное мясо птицы. Инцидент привел к закрытию всех ресторанов KFC в Дании.

Скандал возник после разоблачающего расследования датской национальной телекомпании DR, которая выпустила в эфир документальный фильм о нарушениях гигиены. KFC быстро отреагировала на обвинения, объявив во вторник вечером, что она начала внутреннюю проверку и обнаружила нарушения стандартов безопасности пищевых продуктов своим местным партнером по франшизе. KFC подтвердила, что сейчас она расторгла соглашение о франшизе, закрыв все 11 ресторанов KFC в Дании.

В основе скандала лежит многолетняя систематическая практика, когда просроченное куриное мясо просто снабжалось новой наклейкой с датой истечения срока годности.

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