Сеть KFC закрывает все свои рестораны в Дании: там много лет подавали клиентам просроченную курятину

Скандал возник после разоблачающего расследования датской национальной телекомпании DR, которая выпустила в эфир документальный фильм о нарушениях гигиены. KFC быстро отреагировала на обвинения, объявив во вторник вечером, что она начала внутреннюю проверку и обнаружила нарушения стандартов безопасности пищевых продуктов своим местным партнером по франшизе. KFC подтвердила, что сейчас она расторгла соглашение о франшизе, закрыв все 11 ресторанов KFC в Дании.