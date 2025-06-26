МНЕНИЕ Танель Кийк: постыдный кукольный театр реформистов за счет детей

Также стоит отметить, что депутаты от Партии реформ в Рийгикогу проголосовали неоднократно в этом месяце против предложения социал-демократов упразднить плату за место в детском саду по все1 Эстонии. Им не помешал сделать это тот факт, что наше предложение совпадало с публичной риторикой самих реформистов и Михала, согласно которой дошкольное образование должно быть бесплатным, точно также, как и остальные образовательные ступени. Поведение реформистов во время голосования в Рийгикогу доказало всем сомневающимся, что вопрос платы за место в детском саду их в реальности не интересует. Мотивы нужно искать в другом месте.

Рейтинг, рейтинг и еще раз рейтинг

Движущей силой активности нынешнего руководства Партии реформ являются рейтинги и страх перед приближающимися выборами. Всего лишь несколько месяцев назад, надеясь увеличить поддержку, реформисты развалили правящую коалицию на государственном уровне. Теперь в столице пошли на второй круг.

И все же, данная попытка, скорее всего, окажется такой же безуспешной, как и предыдущая, ведь люди видят такие авантюры насквозь. Уже некоторое время мне кажется, что в закулисье Партии реформ в последнее время недооценивают избирателей, пытаясь манипулировать ими при помощи трюков, которые, может, и работали десять лет назад, но точно не в нынешней Эстонии.