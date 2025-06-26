МНЕНИЕ Танель Кийк: постыдный кукольный театр реформистов за счет детей

Перед нашими глазами разворачивается классическая сделка «ты мне, я тебе», в ходе которой Центристская партия во главе с Михаилом Кылвартом вернется к управлению столицей в обмен на то, чтобы депутаты его партии на Тоомпеа помогли удержать у власти правительство Кристена Михала, пишет заместитель председателя Социал-демократической партии Танель Кийк.
На протяжении последнего месяца жителям Эстонии представилась возможность наблюдать за срежиссированным Кристеном Михалом театром теней в Таллинне. Театром, формальным поводом для которого стало упразднение платы за место в детском саду, за чем в реальности стоит, как понимают даже избиратели реформистов, падение рейтинга партии премьер-министра. От политического кризиса, устроенном Михалом и Пяртелем-Пеэтером Пере, мало кто выиграет, не считая Центристской партии и EKRE. А вот реформисты, скорее всего, в долгосрочной перспективе сами окажутся в рядах проигравших.
Чем больше реформистов у власти, тем выше плата за детские сады
Популистская авантюра реформистов на тему платы за место в детском саду еще более абсурдна по той причине, что именно в руководимых «белками» самоуправлениях данная плата гораздо выше средней. В Таллинне плата за место в детском саду была уменьшена уже с 1 апреля до 50 евро, а дети многодетных и малообеспеченных семей и так посещают детский сад бесплатно.
Для сравнения: в управляемом Партией реформ Тарту плата за место в детском саду - 81 евро, а в волости Рае - целых 133 евро в месяц. Нет ни одной рациональной причины, по которой места в детском саду должны быть бесплатными только в столице, где доходы - выше средних по стране, а реальной проблемой является нехватка мест в близких к дому детских садах, а не стоимость посещения садика.
Также стоит отметить, что депутаты от Партии реформ в Рийгикогу проголосовали неоднократно в этом месяце против предложения социал-демократов упразднить плату за место в детском саду по все1 Эстонии. Им не помешал сделать это тот факт, что наше предложение совпадало с публичной риторикой самих реформистов и Михала, согласно которой дошкольное образование должно быть бесплатным, точно также, как и остальные образовательные ступени. Поведение реформистов во время голосования в Рийгикогу доказало всем сомневающимся, что вопрос платы за место в детском саду их в реальности не интересует. Мотивы нужно искать в другом месте.
Рейтинг, рейтинг и еще раз рейтинг
Движущей силой активности нынешнего руководства Партии реформ являются рейтинги и страх перед приближающимися выборами. Всего лишь несколько месяцев назад, надеясь увеличить поддержку, реформисты развалили правящую коалицию на государственном уровне. Теперь в столице пошли на второй круг.
И все же, данная попытка, скорее всего, окажется такой же безуспешной, как и предыдущая, ведь люди видят такие авантюры насквозь. Уже некоторое время мне кажется, что в закулисье Партии реформ в последнее время недооценивают избирателей, пытаясь манипулировать ими при помощи трюков, которые, может, и работали десять лет назад, но точно не в нынешней Эстонии.
Инсценированный Михалом и Пере политический кризис, к сожалению, навредил работе городской управы и городского собрания, а также помог создать иллюзию, что без центристов якобы невозможно управлять столицей.
Главная цель данной акции - ослабление имиджа мэра Евгения Осиновского, ведь, согласно опросам, он гораздо более популярен среди избирателей Партии реформ, чем сами возможные кандидаты в мэры от реформистов. Ни Пере, ни Михал не ограничивались в личностных нападках, хотя должность последнего обязывает руководить государством, а не участвовать в муниципальной политике.
Михал нуждается в поддержке Кылварта
Второй целью Михала является, несомненно, усиление позиции партии как в столице, так и, в первую очередь, на Тоомпеа. Давно не секрет, что Партия реформ опасается развала «Ээсти 200» после местных выборов, что означало бы для Михала в лучшем случае управление шатким правительством меньшинства, а в худшем - успешный вотум недоверия в Рийгикогу. Именно поэтому премьер-министру критически важно найти несколько дополнительных голосов - хоть из-под земли. В крайнем случае подойдут и восемь депутатов Рийгикогу от Центристской партии. Перед нами разворачивается классическая сделка «ты мне, я тебе», когда Центристская партия во главе с Михаилом Кылвартом возвращается к управлению столицей при условии, что центристы на Тоомпеа помогут удержаться правительству Кристена Михала.
Политический кукольный театр Партии реформ постыдным образом виден насквозь, и это наглядно иллюстрирует циничный подход партии к государственному управлению в целом. Между тем избиратели стали гораздо требовательнее к политикам и все лучше распознают такие игры. Поэтому я не верю, что план Михала приведет к желаемому росту рейтинга или возвращению утраченного доверия. В результате этой авантюры Партия реформ, возможно, получит от Центристской партии из жалости несколько голосов, чтобы удержать пост премьер-министра до выборов в Рийгикогу в 2027 году, но потом все равно наступит неминуемый конец.