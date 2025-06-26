Skip to footer
Пт, 27.06.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи

Идете за грибами? Есть очень простой и эффективный способ сделать свое пребывание в лесу безопаснее

Лисички в ведре белого цвета.

Сезон лисичек в самом разгаре, и все больше людей отправляются в лес за грибами. Но что можно сделать, чтобы спасатели могли без труда найти человека, попавшего в лесу в беду?

Если прислушаться к рекомендациям специалистов Департамента полиции и погранохраны, отправляясь в лес, стоит взять с собой белое ведро, поскольку этот цвет лучше всего выделяется для занятых поисковыми работами людей на красочном лесном ландшафте.

В карман или ведро следует положить полностью заряженный телефон, чтобы, если вы заблудитесь, можно было немедленно позвонить по номеру 112 и вызвать помощь.

Комментарии

Ключевые слова

Наверх