Идете за грибами? Есть очень простой и эффективный способ сделать свое пребывание в лесу безопаснее

Сезон лисичек в самом разгаре, и все больше людей отправляются в лес за грибами. Но что можно сделать, чтобы спасатели могли без труда найти человека, попавшего в лесу в беду?
Если прислушаться к рекомендациям специалистов Департамента полиции и погранохраны, отправляясь в лес, стоит взять с собой белое ведро, поскольку этот цвет лучше всего выделяется для занятых поисковыми работами людей на красочном лесном ландшафте.
В карман или ведро следует положить полностью заряженный телефон, чтобы, если вы заблудитесь, можно было немедленно позвонить по номеру 112 и вызвать помощь.