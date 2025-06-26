ГРАФИК Черным по белому: если цена на электроэнергию отрицательная, какой тогда будет счет?

В последнее время люди все чаще замечают странное явление: цена на электроэнергию на несколько часов становится отрицательной. Это значит, что производители фактически доплачивают покупателям, чтобы те забрали их электричество. Но означает ли это, что и в счете за электричество появится отрицательная сумма?
Цена на электроэнергию на бирже Nord Pool формируется почасово в зависимости от соотношения спроса и предложения. Если на рынке много неконтролируемой генерации - например, в ветреную или солнечную погоду, когда производство возобновляемой энергии высоко, а потребление низкое - возникает ситуация, при которой биржевая цена временно становится отрицательной. Это напрямую влияет и на счета клиентов, выбравших биржевые пакеты.