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ГРАФИК Черным по белому: если цена на электроэнергию отрицательная, какой тогда будет счет?

Редактор: Мярт Белкин
Перевод: Сергей Светлов
Благодаря «зеленой» электроэнергии цены уходят в минус, но потребители не видят этого в счете.

В последнее время люди все чаще замечают странное явление: цена на электроэнергию на несколько часов становится отрицательной. Это значит, что производители фактически доплачивают покупателям, чтобы те забрали их электричество. Но означает ли это, что и в счете за электричество появится отрицательная сумма?

Цена на электроэнергию на бирже Nord Pool формируется почасово в зависимости от соотношения спроса и предложения. Если на рынке много неконтролируемой генерации - например, в ветреную или солнечную погоду, когда производство возобновляемой энергии высоко, а потребление низкое - возникает ситуация, при которой биржевая цена временно становится отрицательной. Это напрямую влияет и на счета клиентов, выбравших биржевые пакеты.

Член правления Enefit (продавец электроэнергии, принадлежащий Eesti Energia) Сандер Рандвер объяснил, что в час с отрицательной ценой для клиентов с биржевым пакетом применяется именно эта отрицательная цена. В отличие, например, от новых жилищных кредитов, где отрицательный Euribor принимается за ноль.

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