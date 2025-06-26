ГРАФИК Черным по белому: если цена на электроэнергию отрицательная, какой тогда будет счет?

В последнее время люди все чаще замечают странное явление: цена на электроэнергию на несколько часов становится отрицательной. Это значит, что производители фактически доплачивают покупателям, чтобы те забрали их электричество. Но означает ли это, что и в счете за электричество появится отрицательная сумма?