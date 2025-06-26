ПЕЭТЕР КОППЕЛЬ Мировая экономика похожа на ребенка, которому дали слишком много сахара и полную свободу действий

Экономика больше не ведет себя в соответствии с логикой циклов, а напоминает скорее подростка в период полового созревания: она беспокойная, непредсказуемая и противоречит сама себе, пишет редактор Пеэтер Коппель.
Помните времена, когда мы постоянно говорили об экономических циклах? Похоже, эти времена остались в прошлом. Сейчас мы живем в мире, где экономика больше напоминает подростка, который все время находится в состоянии пубертата: непредсказуемого, капризного и постоянно противоречащего самому себе. Причина этого проста: дело вовсе не в бурном «взрослении» экономики, а в структурном воздействии старения населения на экономику.
Второй важный фактор, который также сейчас проявляется, - это проблема огромной долговой нагрузки госсектора, что во многом связано именно со старением населения. Проще говоря, сейчас мы пожинаем последствия этого явления. Так что разговоры об экономических циклах отходят на второй план: все то, о чем предупреждали в течение многих лет, теперь стало реальностью. И эта реальность мало кого может порадовать.
Некоторые по-прежнему верили, что после инфляционного шока 2022 года все закончится мягкой посадкой. Казалось, что центробанки справятся со своей задачей, и ситуация вернется в привычное русло. Считалось, что геополитика - этот досадный фон для экономики - так и останется лишь фоновым шумом. Но реальность оказалась другой. Не просто не получилось мягкой посадки - посадки вообще не произошло. Самолет продолжает кружить в воздухе, пытаясь найти свободную полосу для приземления…
На благоразумие рассчитывать не стоит
Самые серьезные перемены произошли не столько в инфляции или процентных ставках, сколько в самом отношении к экономике. Страны Запада, которые до недавнего времени были главными сторонниками мировой свободной торговли, теперь вдруг снова делают ставку на протекционизм (покровительственная система таможенной политики с высокими пошлинами на ввозимые товары - прим. пер.). Оказалось, что перенос производства в Азию привел к весьма неприятным для Запада последствиям.
Стало ли это сюрпризом? Это было примерно так же неожиданно, как то, что нельзя вечно наращивать государственный долг. А вот что действительно удивило - то, насколько стремительно США перешли к крайне жесткой протекционистской политике. Вдруг начали вводить ограничения для всех, кто оказывался более эффективным. Европа в ответ смогла только неловко и витиевато говорить о какой-то стратегической автономии. А Китай? Китай просто молчал, выжидал… и скупал золото.
Западные страны снова обратились к протекционизму, когда поняли, что перенос всего производства в Азию привел к весьма неприятным последствиям
В начале года инвесторы еще могли надеяться, что ситуация на рынках будет относительно стабильной, но в апреле стало ясно, что эти ожидания были напрасны. Введение новых пошлин в США, о которых уже говорилось раньше, дало понять: теперь на благоразумие рассчитывать не стоит. В результате индекс S&P 500 заметно упал, а уровень неопределенности и колебаний на рынках резко вырос.
Кроме того, неожиданно выяснилось, что доллар и американские государственные облигации больше не воспринимаются как надежные активы в периоды нестабильности, хотя раньше все было наоборот: чем выше были риски, тем сильнее становился доллар. Теперь этот проверенный временем сценарий уже не работает. Американский фондовый рынок позже смог восстановиться, но доллар свои позиции вернуть так и не сумел.
Европа сейчас ведет себя как пожилой академик: она видит, что в мире происходят перемены, но отказывается это признавать. Промышленность Германии, которую раньше считали примером экономического чуда, теперь больше вызывает ностальгию. Поскольку Германия - один из наших главных торговых партнеров, мы и сами остро чувствуем, что то самое «чудо» ушло в прошлое. Франция только делает вид, что обладает стратегической самостоятельностью, а Италия… ну, остается Италией.
Индия на подъеме
Индия сейчас на подъеме, и внезапно это стало устраивать инвесторов. Почему? Потому что США под руководством эксцентричного главы государства стали слишком непредсказуемыми. Иногда инвесторам действительно проще мириться с забастовками в Париже или коррупцией в Риме, чем разбираться в том хаотичном потоке протекционистских инициатив, который исходит от Трампа.
Япония? Она наконец-то получила то, чего ждала много лет: инфляцию. Пусть не самая идеальная, зато реальные зарплаты постепенно растут, а индекс Nikkei снова выглядит как нормальный биржевой индикатор, а не историческая аномалия.
Похоже, если оставаться консервативным, дисциплинированным и терпеливым в течение 30 лет, дела все же начинают налаживаться. Капитал уходит туда, где никто не устраивает скандалов, не душит рынок чрезмерным регулированием и не проводит пресс-конференции на тему «миссии экономики».
Развивающиеся рынки тоже, так сказать, вернулись. Конечно, не все, но Индия - с ее политической стабильностью, технологическим оптимизмом и молодым населением - для инвесторов выглядит как новая привлекательная любовница: экзотичная, подающая большие надежды и пока еще не обремененная сомнительным прошлым.
Юго-Восточная Азия тоже сейчас выглядит привлекательно, но не потому, что она идеальна, а потому что альтернативы кажутся хуже.
Финансовые рынки при этом стали… более циничными. Уже мало кто верит, что, скажем, в краткосрочной перспективе цены акций реально отражают их фундаментальную стоимость. На деле они скорее отражают уровень ликвидности, модные истории и экономико-политические иллюзии. Конечно, не стоит сомневаться в том, что в долгосрочной перспективе цены акций всегда зависят от реальных прибылей компаний - так было всегда и так и будет.
Зато долговой рынок честнее: периодически он громко напоминает всем о таких вещах, как долговая нагрузка и стареющее население. В первой половине 2025 года для капитала зачастую на первый план выходили уже не амбиции, а элементарное выживание.
Финансовые рынки при этом стали… более циничными. Уже мало кто верит, что, скажем, в краткосрочной перспективе цены акций реально отражают их фундаментальную стоимость
Золото, о котором на время подзабыли, снова стало популярным. Криптовалюты, о смерти которых объявляли столько раз, что это уже превратилось в традицию, тоже снова ожили. И дело тут не в вере в децентрализацию - просто все меньше людей уверены, что вообще кто-то понимает, что происходит в мире.
Что дальше? В теории - мягкая посадка. На практике - мягкое прозябание. Центробанки снижают процентные ставки, но делают это не столько для поддержки экономики, сколько чтобы не расшатать политическую систему. Ведь тогда никому не пришлось бы признавать: да, мы ошибались; да, мы недооценили инфляцию; да, мы верили, что деньги могут быть бесплатными.
Ребенок, разбивающий вазы
Весь мир в напряжении грызет ногти и ждет, что же принесет вторая половина года. Все хотят какого-то знака. Что дела пойдут на поправку. Что экономика начнет расти. Что нефть не подорожает до 120 долларов за баррель. Что между Ираном и Израилем не вспыхнет полномасштабная война. Что Трамп успокоится. Что доходность государственных облигаций не взлетит до небес. Что что-нибудь - хоть что-нибудь - стабилизируется.
У нас вроде бы есть все: капитал, технологии, рабочая сила. Но не хватает доверия. Доверия к правилам, институтам и будущему.
Но мировая экономика не дает передышки. Она похожа на ребенка, которому дали слишком много сахара и полную свободу действий, и теперь он бегает кругами, бьет вазы и во всем обвиняет других.
У нас вроде бы есть все: капитал, технологии, рабочая сила. Но не хватает доверия. Доверия к правилам, институтам и будущему. И пока его нет, экономика остается какофонией, где каждый играет сольную партию и никто не слушает других.