ПЕЭТЕР КОППЕЛЬ Мировая экономика похожа на ребенка, которому дали слишком много сахара и полную свободу действий

Стало ли это сюрпризом? Это было примерно так же неожиданно, как то, что нельзя вечно наращивать государственный долг. А вот что действительно удивило - то, насколько стремительно США перешли к крайне жесткой протекционистской политике. Вдруг начали вводить ограничения для всех, кто оказывался более эффективным. Европа в ответ смогла только неловко и витиевато говорить о какой-то стратегической автономии. А Китай? Китай просто молчал, выжидал… и скупал золото.

Западные страны снова обратились к протекционизму, когда поняли, что перенос всего производства в Азию привел к весьма неприятным последствиям

В начале года инвесторы еще могли надеяться, что ситуация на рынках будет относительно стабильной, но в апреле стало ясно, что эти ожидания были напрасны. Введение новых пошлин в США, о которых уже говорилось раньше, дало понять: теперь на благоразумие рассчитывать не стоит. В результате индекс S&P 500 заметно упал, а уровень неопределенности и колебаний на рынках резко вырос.

Кроме того, неожиданно выяснилось, что доллар и американские государственные облигации больше не воспринимаются как надежные активы в периоды нестабильности, хотя раньше все было наоборот: чем выше были риски, тем сильнее становился доллар. Теперь этот проверенный временем сценарий уже не работает. Американский фондовый рынок позже смог восстановиться, но доллар свои позиции вернуть так и не сумел.

Франция делает вид, что обладает стратегической независимостью. Фото: Emy Ginestal/SIPA/Scanpix