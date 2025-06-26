Где вкусно и удобно с детьми: выбраны самые семейные кафе Эстонии

Союз многодетных семей Эстонии в пятый раз подряд выбрал заведения общественного питания, наиболее ориентированные на семьи с детьми. В этом году на получение знака качества претендовали рекордные 74 заведения со всей Эстонии, из которых 55 получили знак "Семьям по душе", а восемь из них были удостоены золотой отметки.
Каждое заведение в ходе кампании посещали две семьи, которые оценивали, насколько кафе или ресторан дружелюбны к детям и семьям - от клиентского обслуживания, меню и интерьера до наличия развлечений для детей во время ожидания.
На основе отзывов семей с детьми жюри приняло решение о присуждении знаков качества.
«Каждая семья с детьми знает, насколько важно, чтобы в ресторане учитывались потребности малышей и родителей. Радостно видеть, что семейная ориентированность становится не исключением, а осознанным выбором все большего числа заведений. Рекордное число участников этого года подтверждает: рестораны и кафе Эстонии стремятся предложить качественный и заботливый сервис даже самым маленьким гостям», - отметила президент Союза многодетных семей Эстонии Ааге Ыунап.
Золотой знак, то есть высшую оценку семей и жюри, в этом году получили следующие восемь заведений:
В Харьюмаа: ресторан Lucca
В Ярвамаа: ресторан Tikupoiss
На Сааремаа: Chameleon Cafe, ресторан GOSPA и Kliff Butiik Majutus & Restoran
В Таллинне: ресторан Pann & Kook
В Валгамаа: Ugandi Resto
В Вырумаа: ресторан Ilmaveere
«Мы очень благодарны за такую высокую оценку. Поскольку мы сами большая семья и много путешествуем с детьми, нам особенно важно, чтобы среда была ориентирована на семьи. В нашем ресторане Ilmaveere мы постарались создать такую атмосферу не только внутри, но и снаружи: поселили рядом животных и птиц, а детям предлагаем интересные активности на свежем воздухе», - рассказала Ленна Куурмаа, владелица ресторана Ilmaveere впервые участвовавшего в проекте и сразу получившего золотую отметку.
Союз многодетных семей Эстонии уже пятый год вручает знак «Семьям по душе» кафе и ресторанам по всей стране, которые в своей работе уделяют особое внимание семьям с детьми.
Цель знака - быть для семей надежным ориентиром на ресторанной карте Эстонии, выделяя те заведения, куда всегда приятно прийти всей семьей.
С полным списком заведений, получивших знак в этом и предыдущие годы, можно ознакомиться на сайте.