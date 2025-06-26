Где вкусно и удобно с детьми: выбраны самые семейные кафе Эстонии

Каждое заведение в ходе кампании посещали две семьи, которые оценивали, насколько кафе или ресторан дружелюбны к детям и семьям - от клиентского обслуживания, меню и интерьера до наличия развлечений для детей во время ожидания.

На основе отзывов семей с детьми жюри приняло решение о присуждении знаков качества.

«Каждая семья с детьми знает, насколько важно, чтобы в ресторане учитывались потребности малышей и родителей. Радостно видеть, что семейная ориентированность становится не исключением, а осознанным выбором все большего числа заведений. Рекордное число участников этого года подтверждает: рестораны и кафе Эстонии стремятся предложить качественный и заботливый сервис даже самым маленьким гостям», - отметила президент Союза многодетных семей Эстонии Ааге Ыунап.

Золотой знак, то есть высшую оценку семей и жюри, в этом году получили следующие восемь заведений:

В Харьюмаа : ресторан Lucca​

В Ярвамаа : ресторан Tikupoiss

На Сааремаа : Chameleon Cafe, ресторан GOSPA и Kliff Butiik Majutus & Restoran

В Таллинне : ресторан Pann & Kook

В Валгамаа : Ugandi Resto

В Вырумаа: ресторан Ilmaveere

«Мы очень благодарны за такую высокую оценку. Поскольку мы сами большая семья и много путешествуем с детьми, нам особенно важно, чтобы среда была ориентирована на семьи. В нашем ресторане Ilmaveere мы постарались создать такую атмосферу не только внутри, но и снаружи: поселили рядом животных и птиц, а детям предлагаем интересные активности на свежем воздухе», - рассказала Ленна Куурмаа, владелица ресторана Ilmaveere впервые участвовавшего в проекте и сразу получившего золотую отметку.

Союз многодетных семей Эстонии уже пятый год вручает знак «Семьям по душе» кафе и ресторанам по всей стране, которые в своей работе уделяют особое внимание семьям с детьми.

Цель знака - быть для семей надежным ориентиром на ресторанной карте Эстонии, выделяя те заведения, куда всегда приятно прийти всей семьей.