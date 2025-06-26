ЭКОНОМИСТ Сделаем пятницу выходным и будем работать два дня в неделю из дома!

Недавно в СМИ появилась новость о том, что софтверная компания Scoro решила отказаться от четырехдневной рабочей недели и одновременно сократила часть сотрудников. Эксперимент длился три года. На уровне идеи все кажется очевидным: четырехдневная рабочая неделя дает возможность проводить больше времени с семьей, заниматься саморазвитием и отдыхать. Но в реальности все не так радужно. Работу-то все равно нужно выполнять, и если четырех дней по восемь часов не хватает, появляются сверхурочные - а они, в итоге, могут вызвать еще больше стресса, чем пятидневная неделя в более спокойном ритме.

Во-вторых: проблемы не сверяются с календарем. Если чрезвычайная ситуация возникает в пятницу, реагировать на нее нужно сразу. Гибкие графики усложняют также замену сотрудников в период отпусков - это лишь один из множества технических нюансов.

Но самое главное - четырехдневная рабочая неделя, возможно, имела бы перспективу в стабильной экономической среде, где клиентов хватает, а будущее предсказуемо. Когда у нас в последний раз была такая ситуация? Лет шесть назад?

Сегодня же мы скорее находимся в условиях медленного экономического роста, когда, чтобы привлечь новых клиентов и продать свои продукты или услуги, нужно трудиться вдвое больше. И все это на фоне конкурентов, которые тоже не сидят сложа руки.