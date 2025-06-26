ЭКОНОМИСТ Сделаем пятницу выходным и будем работать два дня в неделю из дома!

Скажу сразу: заголовок - чистый лозунг, который в реальности не работает. Ниже привожу несколько конкретных примеров и аргументов, пишет главный экономист Bigbank Рауль Эаметс.
Недавно в СМИ появилась новость о том, что софтверная компания Scoro решила отказаться от четырехдневной рабочей недели и одновременно сократила часть сотрудников. Эксперимент длился три года. На уровне идеи все кажется очевидным: четырехдневная рабочая неделя дает возможность проводить больше времени с семьей, заниматься саморазвитием и отдыхать. Но в реальности все не так радужно. Работу-то все равно нужно выполнять, и если четырех дней по восемь часов не хватает, появляются сверхурочные - а они, в итоге, могут вызвать еще больше стресса, чем пятидневная неделя в более спокойном ритме.
Во-вторых: проблемы не сверяются с календарем. Если чрезвычайная ситуация возникает в пятницу, реагировать на нее нужно сразу. Гибкие графики усложняют также замену сотрудников в период отпусков - это лишь один из множества технических нюансов.
Но самое главное - четырехдневная рабочая неделя, возможно, имела бы перспективу в стабильной экономической среде, где клиентов хватает, а будущее предсказуемо. Когда у нас в последний раз была такая ситуация? Лет шесть назад?
Сегодня же мы скорее находимся в условиях медленного экономического роста, когда, чтобы привлечь новых клиентов и продать свои продукты или услуги, нужно трудиться вдвое больше. И все это на фоне конкурентов, которые тоже не сидят сложа руки.
Одним из доводов, которые привел основатель и руководитель Scoro, стала стремительная эволюция искусственного интеллекта. Людям, занимающимся обучением в сфере ИТ, теперь предстоит подумать, какие именно навыки будут наиболее востребованы на рынке. Рутинные процессы и простые задачи можно делегировать ИИ, но сложные, индивидуально настроенные услуги по-прежнему требуют участия человека.
При этом, чтобы грамотно сформулировать задание для ИИ, нужно самому хорошо представлять, каким должен быть результат. Глупый человек с этим не справится - базовые знания все равно необходимы, и это касается абсолютно всех сфер.
Еще одна актуальная тема, связанная с рабочим временем, - это удаленная работа. Многие крупные фонды, такие как BlackRock, JPMorgan и Man Group, распорядились вернуть сотрудников в офис, чтобы повысить эффективность и улучшить финансовые показатели компаний.
Если раньше еще допускалась схема «три дня в офисе, два дома», то теперь все чаще ожидается полноценная пятидневная работа в офисе. Особое внимание при этом уделяется важности командной работы, особенно при запуске срочных и масштабных проектов, где именно синергия коллектива становится ключом к достижению хороших результатов.
Разумеется, возвращение сотрудников в офис подразумевает и обеспечение соответствующих условий труда, включая возможность для отдыха, если это необходимо. Наличие собственного рабочего места - это базовая потребность, однако во времена удаленной работы офисные площади часто сокращались, и на смену им пришла система совместного использования рабочих мест.
Тем не менее уже устоявшиеся привычки нелегко изменить, и вполне справедливо, что для некоторых людей работа из дома действительно оказывается эффективнее - особенно если нет отвлекающих факторов, например домашних животных. Автор этих строк относится к тем, кто привык работать в офисе, и потому считает наличие личного рабочего места абсолютно необходимым.
Опираясь на личные наблюдения, могу сказать: разница в продуктивности между домашним и офисным режимом - колоссальная, и, увы, не в пользу первого. Но люди разные. Главное преимущество работы в офисе, на мой взгляд, заключается в живом общении с коллегами - как в рамках рабочих встреч, так и в неформальной обстановке.
Решения крупных инвестиционных фондов сократить возможности для удаленной работы свидетельствуют о том, что различие в продуктивности заметил не только я - это видят и другие. Речь идет о компаниях, которые управляют колоссальными финансовыми потоками и умеют считать деньги лучше кого бы то ни было. Они не принимают решений на уровне интуиции: за ними стоят четкие расчеты и стратегические цели.
Так что, возможно, стоит забыть о дополнительных выходных и сосредоточиться на создании мотивационных схем, которые вернут людей к реальной работе. А вдруг именно так удастся придать эстонской экономике новый импульс?