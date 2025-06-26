Пять наиболее популярных мест для путешествий могут обернуться для жителей Эстонии неожиданными счетами

​Согласно статистике роуминговых услуг Telia, за пределами ЕС жители Эстонии чаще всего используют мобильный телефон в Великобритании, за которой следуют Турция, Швейцария, США и Черногория. Эти страны предлагают отличные возможности для отдыха, но без должной подготовки могут привести к высоким счетам за мобильную связь или даже к утечке данных.

В этих странах не действуют роуминговые правила ЕС, а значит, счета за связь могут быстро выйти из-под контроля, и многие стремятся подключиться к общедоступному Wi-Fi в отеле или кафе.

«Цифровой мир формирует у людей все более четкое ожидание, что пользоваться мобильным интернетом и различными цифровыми сервисами должно быть удобно не только дома, но и в поездках - будь то дорога из аэропорта в отель, поиск достопримечательностей, использование приложений для вызова такси или навигации, а также обмен впечатлениями о поездке в соцсетях», - говорит руководитель отдела соединений Telia Эвелин Неэрот.

По ее словам, точно так же, как вы покупаете билет на самолет и бронируете отель, стоит заранее подготовиться и к использованию мобильного интернета, например, купив недельный пакет.

Опасности публичных Wi-Fi сетей и неожиданные траты на интернет