Пять наиболее популярных мест для путешествий могут обернуться для жителей Эстонии неожиданными счетами

Сезон отпусков в самом разгаре, и многие жители Эстонии готовятся к летнему отдыху за границей. Перед поездкой стоит продумать, как держать под контролем расходы на мобильную связь за пределами Европейского союза и обеспечить безопасное соединение своих устройств.
Согласно статистике роуминговых услуг Telia, за пределами ЕС жители Эстонии чаще всего используют мобильный телефон в Великобритании, за которой следуют Турция, Швейцария, США и Черногория. Эти страны предлагают отличные возможности для отдыха, но без должной подготовки могут привести к высоким счетам за мобильную связь или даже к утечке данных.
В этих странах не действуют роуминговые правила ЕС, а значит, счета за связь могут быстро выйти из-под контроля, и многие стремятся подключиться к общедоступному Wi-Fi в отеле или кафе.
«Цифровой мир формирует у людей все более четкое ожидание, что пользоваться мобильным интернетом и различными цифровыми сервисами должно быть удобно не только дома, но и в поездках - будь то дорога из аэропорта в отель, поиск достопримечательностей, использование приложений для вызова такси или навигации, а также обмен впечатлениями о поездке в соцсетях», - говорит руководитель отдела соединений Telia Эвелин Неэрот.
По ее словам, точно так же, как вы покупаете билет на самолет и бронируете отель, стоит заранее подготовиться и к использованию мобильного интернета, например, купив недельный пакет.
Опасности публичных Wi-Fi сетей и неожиданные траты на интернет
«Хотя использование публичного Wi-Fi за границей довольно популярно, это не всегда безопасно и надежно, - предостерегает Неэрот. - Сегодня злоумышленнику даже не обязательно находиться в том же помещении. Например, к той же сети может быть подключено зараженное вредоносной программой устройство, которое отслеживает весь интернет-трафик других пользователей в этом кафе».
Особенно важно помнить об этом тем, кто совмещает летние поездки с удаленной работой: в общественных сетях лучше избегать работы с конфиденциальной информацией.
Особую осторожность следует проявлять при подключении к Wi-Fi в популярных туристических местах, где кражи данных происходят чаще. Неэрот подчеркивает: неважно, пользуетесь ли вы открытым Wi-Fi в Швейцарии или Черногории - опасность присутствует везде.
Все большую популярность приобретает использование за границей местных eSIM с пакетами мобильных данных, однако и здесь возможны неприятные сюрпризы.
«Если в телефоне активированы несколько SIM-карт или eSIM, и включена функция переключения между источниками данных, то при временной потере сети - например, при въезде в другую страну - телефон может автоматически подключиться к другому оператору. Это может вызвать непредвиденные расходы на роуминг», - объясняет Неэрот.
Как летом путешествовать с умом?
«Наиболее удобный и безопасный способ контролировать расходы на связь и обеспечить стабильное подключение в поездке - приобрести заранее недельный или месячный роуминг-пакет, который активируется автоматически при въезде в нужную страну. Это особенно удобно при классических туристических поездках, когда вам необходимо постоянное подключение к интернету», - говорит Неэрот.
Она отмечает, что при использовании роуминга через своего оператора можно быть уверенным в надежности и безопасности партнерских сетей, а также избежать неожиданностей в счете. «Кроме того, можно подключить к интернету и другие устройства через точку доступа телефона, чтобы безопасно работать. Это определенно лучше, чем использовать публичный Wi-Fi», - подчеркивает эксперт Telia.
Пять советов, как контролировать расход мобильного интернета в поездке
- Скачайте фильмы, музыку и подкасты заранее, до начала поездки.
- Помните, что видеоплатформы (например, YouTube, Netflix и др.) потребляют много трафика.
- Не забывайте, что синхронизация с облачными сервисами также расходует интернет. Если вы делаете, например, 50 фото в день, их загрузка может занять значительную часть пакета.
- По возможности отключите автоматическое обновление приложений во время поездки – оно тоже расходует данные.
- Если планируете использовать местную SIM-карту, отключите функцию автоматического переключения данных (data switching) до поездки или сразу после активации новой eSIM, и дождитесь, пока устройство найдет сеть и подключится.