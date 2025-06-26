РЕШЕНО С августа Таллинн ограничит автобусное сообщение с Балтийским вокзалом

Согласно новым правилам, количество маршрутов, начинающихся или заканчивающихся на остановках у Балтийского вокзала, ограничивается 250 отправлениями в сутки. Ранее этот показатель превышал 400. Причина изменений - окончание осенью срока аренды автобусной стоянки со стороны улицы Сууртюки и проспекта Пыхья, а также стремление дать пассажирам время адаптироваться до начала нового учебного года.