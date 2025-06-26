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РЕШЕНО С августа Таллинн ограничит автобусное сообщение с Балтийским вокзалом

По мнению вице-мэра Кристьяна Ярвана, ограничение числа маршрутов, начинающихся и заканчивающихся на Балтийском вокзале, поможет снизить транспортную нагрузку в районе Старого города.

Ранее Rus.Postimees сообщал, что несмотря на громкие политические заявления, город и государственные структуры продолжают в фоновом режиме реализовывать транспортную реформу. Теперь город подтвердил изменения: с 1 августа количество автобусных отправлений от Балтийского вокзала будет ограничено до 250 в сутки вместо прежних 400. 

Согласно новым правилам, количество маршрутов, начинающихся или заканчивающихся на остановках у Балтийского вокзала, ограничивается 250 отправлениями в сутки. Ранее этот показатель превышал 400. Причина изменений - окончание осенью срока аренды автобусной стоянки со стороны улицы Сууртюки и проспекта Пыхья, а также стремление дать пассажирам время адаптироваться до начала нового учебного года.

Вице-мэр Таллинна Кристьян Ярван отметил, что город с самого начала подчеркивал, что Балтийский вокзал сохранится как транспортный узел, и заключенное в четверг соглашение с Северо-Эстонским центром общественного транспорта это подтверждает.

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