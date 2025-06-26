Политолог: в действиях Партии реформ нет ничего удивительного, но почему сейчас?

«В эстонской политике есть немало примеров, когда Партия реформ за некоторое время до выборов поступала подобным образом: меняла партнеров или, угрожая этим, добивалась для себя более выгодных условий, - отметил Калев. - В самом этом подходе нет ничего нового, однако удивляет, что сейчас такие шаги предпринимаются всего за несколько месяцев до выборов. Раньше подобная тактика применялась как минимум за год до выборов, хотя в данном случае могут быть и контекстуальные факторы, о которых мы не знаем. Также возможно, что идет подготовка к периоду после выборов. Но весь этот процесс еще не завершен».