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Политолог: в действиях Партии реформ нет ничего удивительного, но почему сейчас?

Перевод: Ева Ойжинская
Профессор политологии Таллиннского университета Лейф Калев-

В столичной правящей коалиции Партия реформ настаивает на полной отмене платы за детские сады, в то время как остальные участники коалиции предпочли бы просто снизить эти платежи. Переговоры создали напряженную обстановку: как отмечает вице-мэр Таллинна Пяртеля-Пеэтер Пере (Партия реформ), дальнейшее продвижение невозможно без изменений в руководстве города.

Сегодня утром председатель Таллиннского регионального отделения Партии реформ и вице-мэр Пяртель-Пеэтер Пере направил коалиционным партнерам письмо с двумя требованиями: полностью отменить плату за детский сад и заменить нынешнего мэра Евгения Осиновского (Социал-демократическая партия).

По словам профессора политологии Таллиннского университета Лейфа Калева, действия Партии реформ не вызывают удивления, однако за кулисами городской власти могут происходить процессы и возникать напряженность, о которых общественности не известно, что и придает ситуации своеобразие.

«В эстонской политике есть немало примеров, когда Партия реформ за некоторое время до выборов поступала подобным образом: меняла партнеров или, угрожая этим, добивалась для себя более выгодных условий, - отметил Калев. - В самом этом подходе нет ничего нового, однако удивляет, что сейчас такие шаги предпринимаются всего за несколько месяцев до выборов. Раньше подобная тактика применялась как минимум за год до выборов, хотя в данном случае могут быть и контекстуальные факторы, о которых мы не знаем. Также возможно, что идет подготовка к периоду после выборов. Но весь этот процесс еще не завершен».

Правление Таллиннского регионального отделения соберется завтра во второй половине дня, чтобы принять окончательное решение относительно дальнейших действий.

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