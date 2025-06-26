ВАЖНО При составлении завещания от руки необходимо учитывать его короткий срок действия

Рассмотрение касалось спора между дочерьми по поводу наследства отца. Пожилой мужчина написал завещание от руки в 2019 году, по которому оставлял квартиру одной из дочерей. В 2022 году он поставил на том же документе новую дату и подпись, а через четыре месяца скончался. Вторая дочь обратилась в суд с требованием признать завещание недействительным, и ее иск был удовлетворен.

Государственный суд согласился с предыдущими инстанциями в том, что завещание, написанное от руки, теряет силу, если с момента его составления прошло более шести месяцев и завещатель остается жив. Завещание также считается недействительным, если оно не соответствует установленным требованиям к форме.

Такое завещание должно быть полностью написано вручную, содержать дату, год и подпись. Кроме того, оно должно быть написано в относительно короткий срок, как правило, в один день. Эти требования призваны затруднить подделку и убедиться в том, что человек в момент составления завещания был в здравом уме и осознавал свои действия.

Это означает, что если прошло более шести месяцев, и воля человека не изменилась, простого обновления даты и подписи недостаточно. Завещание необходимо переписать полностью.

Чтобы избежать необходимости переписывать завещание каждые полгода, его можно передать нотариусу, который составит соответствующий акт. В таком случае оно будет действительным как нотариальное завещание.

Также можно сразу обратиться к нотариусу для составления завещания при его участии или передать завещание на хранение в запечатанном конверте. Нотариальные завещания действительны бессрочно, а их сохранность обеспечивает нотариус. Если воля изменится, как домашнее, так и нотариальное завещание можно легко аннулировать.

Председатель Государственного суда Каупо Пааль отметил, что хотя составление завещания от руки - удобный и дешевый способ, он не всегда гарантирует реализацию последней воли человека. В случае с нотариальным завещанием за соблюдение всех требований отвечает нотариус, а при составлении домашнего завещания ответственность ложится на самого человека. Однако наследование возможно только на основании действительного завещания.