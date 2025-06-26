ВАЖНО При составлении завещания от руки необходимо учитывать его короткий срок действия

В опубликованном в четверг решении Государственный суд Эстонии разъяснил, что завещание, составленное от руки, согласно закону действует лишь шесть месяцев. После этого срока его необходимо полностью переписать, а просто поставить новую дату и подпись на прежнем документе недостаточно.
Рассмотрение касалось спора между дочерьми по поводу наследства отца. Пожилой мужчина написал завещание от руки в 2019 году, по которому оставлял квартиру одной из дочерей. В 2022 году он поставил на том же документе новую дату и подпись, а через четыре месяца скончался. Вторая дочь обратилась в суд с требованием признать завещание недействительным, и ее иск был удовлетворен.
Государственный суд согласился с предыдущими инстанциями в том, что завещание, написанное от руки, теряет силу, если с момента его составления прошло более шести месяцев и завещатель остается жив. Завещание также считается недействительным, если оно не соответствует установленным требованиям к форме.
Такое завещание должно быть полностью написано вручную, содержать дату, год и подпись. Кроме того, оно должно быть написано в относительно короткий срок, как правило, в один день. Эти требования призваны затруднить подделку и убедиться в том, что человек в момент составления завещания был в здравом уме и осознавал свои действия.
Это означает, что если прошло более шести месяцев, и воля человека не изменилась, простого обновления даты и подписи недостаточно. Завещание необходимо переписать полностью.
Чтобы избежать необходимости переписывать завещание каждые полгода, его можно передать нотариусу, который составит соответствующий акт. В таком случае оно будет действительным как нотариальное завещание.
Также можно сразу обратиться к нотариусу для составления завещания при его участии или передать завещание на хранение в запечатанном конверте. Нотариальные завещания действительны бессрочно, а их сохранность обеспечивает нотариус. Если воля изменится, как домашнее, так и нотариальное завещание можно легко аннулировать.
Председатель Государственного суда Каупо Пааль отметил, что хотя составление завещания от руки - удобный и дешевый способ, он не всегда гарантирует реализацию последней воли человека. В случае с нотариальным завещанием за соблюдение всех требований отвечает нотариус, а при составлении домашнего завещания ответственность ложится на самого человека. Однако наследование возможно только на основании действительного завещания.
«Закон предоставляет человеку несколько вариантов оформления последней воли, но самым надежным остается завещание, составленное у нотариуса. Это обеспечивает корректность содержания и получение наследства назначенными лицами, а также снижает риск будущих споров», - пояснил Пааль.