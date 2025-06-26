Эстонская предпринимательница придумала, как использовать «солнечное» электричество по ночам

Дорогое электричество и частые отключения электроэнергии заставили владельцев аквапарка Pidula в западной части Сааремаа искать лучшие решения. В итоге руководители парка создали солнечный парк и вместе с ним - аккумуляторную батарею, которая обеспечивает подачу энергии в любых ситуациях.
«Значительная часть электроэнергии для аквапарка Pidula поступает из нашего существующего солнечного парка, который покрывает большую часть нашего потребления энергии в летний сезон. Благодаря недавно установленному аккумуляторному накопителю мы можем использовать солнечную энергию даже тогда, когда солнце не светит. Это обеспечивает нам большую надежность поставок и возможность максимально использовать зеленую энергию, которую мы производим сами», - сказала Яанет Вяэртныу, руководитель компании Pidula Wakepark.
Все потребление электроэнергии Pidula Wakepark может покрываться местным аккумуляторным парком с конца февраля по начало ноября, то есть практически девять месяцев в году. Поздней осенью и в середине зимы для производства электроэнергии недостаточно и дневного света.
«Весной мы можем положиться на емкость аккумуляторов в случае отключения электроэнергии. В зимние месяцы аккумуляторный парк обеспечивает нас электроэнергией примерно на 3 дня, а в более теплую погоду - примерно на неделю», - сказала Вяэртныу.
Инвестиции в зеленые технологии приносят прибыль
Ожидается, что инвестиции со стороны Tulipunane OÜ в размере около 70 000 евро, сделанные при поддержке фонда EIS, в аккумуляторный парк Pidula окупятся не позднее, чем через 8 лет. Гарантированный срок службы аккумуляторного парка составляет не менее 10 лет, что означает, что инвестиции «выйдут в плюс», и это даст экономию в десятки тысяч евро.
Райво Видевик, генеральный директор компании Diotech, создателя аккумуляторных парков, заявил, что современная система хранения аккумуляторов все еще работоспособна спустя 10 лет, но затем эффективность может начать несколько снижаться. По его словам, хорошо спланированная инвестиция в аккумуляторную систему хранения окупается в среднем за 5 лет или даже быстрее, но многое зависит от технических характеристик решения и изначальной цели всего проекта.
Решения для узких мест в возобновляемой энергетике
«Электробиржа выявила текущие узкие места в возобновляемой энергетике, самой большой проблемой из которых до сих пор была емкость для хранения, которая помогла бы сбалансировать пиковое производство и потребление. Последние годы подтвердили на практике, что без парка аккумуляторов практически невозможно прибыльно управлять солнечными панелями, и нет никаких оснований полагать, что эта тенденция изменится в будущем, поскольку солнечное электричество производится все больше и больше», - объяснил Видевик.
Он добавил, что Pidula Wakepark является хорошим примером комплексного решения того, как заставить солнечный парк и технологию хранения аккумуляторов работать на региональном уровне таким образом, чтобы обеспечить безопасность энергоснабжения, в то же время оптимизируя долгосрочные затраты на энергию.
«Десятки владельцев солнечных парков в Эстонии могли бы последовать примеру аккумуляторного парка в Пидула. До сих пор солнечная энергия продавалась напрямую в сеть, но продуманное решение по технологии хранения отвечает интересам владельца солнечного парка, обеспечивая региональную безопасность поставок, а также баланс между собственным использованием и обслуживанием сети», - оценил ситуацию Видевик.