Эстонская предпринимательница придумала, как использовать «солнечное» электричество по ночам

«Значительная часть электроэнергии для аквапарка Pidula поступает из нашего существующего солнечного парка, который покрывает большую часть нашего потребления энергии в летний сезон. Благодаря недавно установленному аккумуляторному накопителю мы можем использовать солнечную энергию даже тогда, когда солнце не светит. Это обеспечивает нам большую надежность поставок и возможность максимально использовать зеленую энергию, которую мы производим сами», - сказала Яанет Вяэртныу, руководитель компании Pidula Wakepark.

Все потребление электроэнергии Pidula Wakepark может покрываться местным аккумуляторным парком с конца февраля по начало ноября, то есть практически девять месяцев в году. Поздней осенью и в середине зимы для производства электроэнергии недостаточно и дневного света.

«Весной мы можем положиться на емкость аккумуляторов в случае отключения электроэнергии. В зимние месяцы аккумуляторный парк обеспечивает нас электроэнергией примерно на 3 дня, а в более теплую погоду - примерно на неделю», - сказала Вяэртныу.

Инвестиции в зеленые технологии приносят прибыль

Ожидается, что инвестиции со стороны Tulipunane OÜ в размере около 70 000 евро, сделанные при поддержке фонда EIS, в аккумуляторный парк Pidula окупятся не позднее, чем через 8 лет. Гарантированный срок службы аккумуляторного парка составляет не менее 10 лет, что означает, что инвестиции «выйдут в плюс», и это даст экономию в десятки тысяч евро.