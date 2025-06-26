Госпрокуратура вновь не сочла возможным возбудить уголовное дело в отношении дома престарелых, где насиловали пациентов

По словам ведущего государственного прокурора Алара Лехесметса, обвинение может принимать решения только на основе закона, и если общество ожидает от домов престарелых большей ответственности или обязательств по надзору, то законодатель должен внести соответствующую поправку в закон.

«То, что произошло в Табасалуском доме престарелых Pihlakodu, несомненно, вызвало много страданий и травм. Совершенно понятно, что общественность, и особенно родственники жертв, считают, что дом престарелых, чьей обязанностью было обеспечение безопасности своих жильцов, также должен нести ответственность за возможные преступления, совершенные в доме престарелых. Мы неоднократно проверяли всю известную нам информацию, на основании которой невозможно занять позицию, что дом престарелых игнорировал, поощрял или способствовал совершению сексуальных преступлений. Однако, если у кого-либо есть дополнительная информация о том, что дом престарелых мог знать о возможных преступлениях ранее, мы готовы продолжить тщательную проверку каждой информации», - подтвердил Лехесметс.

Государственная прокуратура считает, что невозможно утверждать, что руководство Pihlakodu AS знало о подозрении в сексуальных преступлениях до декабря 2023 года, когда об этом также была проинформирована полиция. Таким образом, нет оснований обвинять дом престарелых в преступлении, то есть в пособничестве и подстрекательстве к изнасилованию посредством бездействия.