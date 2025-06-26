Госпрокуратура вновь не сочла возможным возбудить уголовное дело в отношении дома престарелых, где насиловали пациентов

Госпрокуратура сообщила в четверг, что уголовное законодательство не позволяет прокуратуре возбудить уголовное дело в отношении Pihlakodu AS даже после анализа дополнительных материалов.
Государственная прокуратура проанализировала второе заявление о возбуждении уголовного дела, поданное против Pihlakodu AS, и не выявила никаких новых обстоятельств, которые могли бы стать основанием для возбуждения уголовного дела в отношении дома престарелых в соответствии с уголовным законодательством.
В заявлении о возбуждении уголовного дела Pihlakodu AS обвинялось в пособничестве и подстрекательстве к изнасилованию путем бездействия. Чтобы решить, следует ли возбуждать уголовное дело, прокуратура оценила документы и электронные письма, приложенные к заявлению, информацию, собранную в ходе других уголовных разбирательств, а также документы надзора Департамента социального страхования.
Проанализированный материал свидетельствует о том, что руководители Pihlakodu AS узнали о возможном сексуальном преступлении в начале декабря 2023 года, после чего помощник по уходу, которому сейчас предъявлено обвинение в изнасиловании, подал заявление об увольнении, а дом престарелых обратился в полицию.
На основании материалов уголовного дела видно, что обвиняемый действовал скрытно, и для предотвращения деяний, в которых его обвиняют, дом престарелых должен был осуществлять по сути постоянный надзор за помощником по уходу. Для домов престарелых такого требования нет.
Хотя организация работы Pihlakodu AS была несовершенной, недостатки не были причинно-следственно связаны с сексуальными преступлениями, в которых обвиняется бывший помощник по уходу. Поэтому, даже если бы дом престарелых действовал в соответствии со всеми требованиями, он не предотвратил бы совершение сексуальных преступлений.
По словам ведущего государственного прокурора Алара Лехесметса, обвинение может принимать решения только на основе закона, и если общество ожидает от домов престарелых большей ответственности или обязательств по надзору, то законодатель должен внести соответствующую поправку в закон.
«То, что произошло в Табасалуском доме престарелых Pihlakodu, несомненно, вызвало много страданий и травм. Совершенно понятно, что общественность, и особенно родственники жертв, считают, что дом престарелых, чьей обязанностью было обеспечение безопасности своих жильцов, также должен нести ответственность за возможные преступления, совершенные в доме престарелых. Мы неоднократно проверяли всю известную нам информацию, на основании которой невозможно занять позицию, что дом престарелых игнорировал, поощрял или способствовал совершению сексуальных преступлений. Однако, если у кого-либо есть дополнительная информация о том, что дом престарелых мог знать о возможных преступлениях ранее, мы готовы продолжить тщательную проверку каждой информации», - подтвердил Лехесметс.
Государственная прокуратура считает, что невозможно утверждать, что руководство Pihlakodu AS знало о подозрении в сексуальных преступлениях до декабря 2023 года, когда об этом также была проинформирована полиция. Таким образом, нет оснований обвинять дом престарелых в преступлении, то есть в пособничестве и подстрекательстве к изнасилованию посредством бездействия.
Пыхьяская окружная прокуратура предъявила бывшему помощнику сиделки обвинение в изнасиловании, которое рассматривается в режиме закрытого судебного разбирательства в Харьюском уездном суде. Если виновный будет признан виновным в неоднократном изнасиловании, суд может назначить преступнику наказание в виде тюремного заключения сроком от шести до пятнадцати лет.
16 июня три топ-адвоката подали заявление о возбуждении уголовного дела в отношении дома престарелых Pihlakodu в Табасалу, чтобы привлечь его к ответственности как юридическое лицо в связи с изнасилованием пожилых людей.
Адвокат Олави-Юри Луйк тогда сказал, что целью было передать в прокуратуру дополнительные и вновь собранные доказательства, и, среди прочего, было подано заявление о возбуждении уголовного дела.
Помимо Луйка, заявление подготовили еще два топ-юриста, Оливер Няэс и Элизе Альтрофф.
«Ведущие специалисты по уголовному праву Эстонии говорят, что здесь достаточно доказательств того, что Pihlakodu как юридическое лицо несет ответственность за изнасилование», - заявил Луйк, который указал, что было собрано более 20 доказательств.
Луйк отметил, что заявление о возбуждении уголовного дела было подано от имени 11 родственников, которые связаны с двумя жертвами. В целом в деле замешано больше людей. Он также сказал, что, по информации адвокатов, полиция передала в суд обвинения в изнасиловании восьми пожилых людей, но на самом деле жертв может быть больше.