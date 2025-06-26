«Звоню вам из Департамента здоровья»: мошенники выманивают у жителей Эстонии астрономические суммы

Волна мошеннических звонков снова набирает обороты. В последнее время полиция получает все больше сообщений о случаях, где ущерб исчисляется сотнями тысяч евро. По словам экспертов, преступники все чаще используют новые технологии.
Если представитель Кассы здоровья или соцслужбы в разговоре вдруг заговорит о деньгах - это может быть все более распространенная мошенническая схема. И звонок может поступить даже с хорошо знакомого номера, ведь преступники используют уязвимости телекоммуникационных сетей.