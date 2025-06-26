«Звоню вам из Департамента здоровья»: мошенники выманивают у жителей Эстонии астрономические суммы

Если представитель Кассы здоровья или соцслужбы в разговоре вдруг заговорит о деньгах - это может быть все более распространенная мошенническая схема. И звонок может поступить даже с хорошо знакомого номера, ведь преступники используют уязвимости телекоммуникационных сетей.