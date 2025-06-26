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Полиция просит помощи в установлении обстоятельств трагического ДТП в Ида-Вирумаа

Полицейский автомобиль. Иллюстративное фото.

10 июня в 11:17 в районе дома №35 на улице Раквере в Йыхви было зафиксировано дорожно-транспортное происшествие, когда пешехода, переходившего дорогу, сбил автомобиль Audi A4. Тяжело пострадавший пешеход был доставлен в больницу, где, к сожалению, скончался несколько дней спустя.

Полиция начала расследование для выяснения точных обстоятельств происшествия. Полицейские очень заинтересованы в том, чтобы поговорить со свидетелями аварии.

Всех, кто оказался свидетелем описанного происшествия, просят сообщить об этом по адресу электронной почты tarmo.kytt.1@politsei.ee, или же позвонить ведущему дело следователю по телефону 337 ​​24 65.

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