Полиция просит помощи в установлении обстоятельств трагического ДТП в Ида-Вирумаа

10 июня в 11:17 в районе дома №35 на улице Раквере в Йыхви было зафиксировано дорожно-транспортное происшествие, когда пешехода, переходившего дорогу, сбил автомобиль Audi A4. Тяжело пострадавший пешеход был доставлен в больницу, где, к сожалению, скончался несколько дней спустя.
Полиция начала расследование для выяснения точных обстоятельств происшествия. Полицейские очень заинтересованы в том, чтобы поговорить со свидетелями аварии.
Всех, кто оказался свидетелем описанного происшествия, просят сообщить об этом по адресу электронной почты tarmo.kytt.1@politsei.ee, или же позвонить ведущему дело следователю по телефону 337 24 65.