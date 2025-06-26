Полиция просит помощи в установлении обстоятельств трагического ДТП в Ида-Вирумаа

10 июня в 11:17 в районе дома №35 на улице Раквере в Йыхви было зафиксировано дорожно-транспортное происшествие, когда пешехода, переходившего дорогу, сбил автомобиль Audi A4. Тяжело пострадавший пешеход был доставлен в больницу, где, к сожалению, скончался несколько дней спустя.