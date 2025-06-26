Проблема панельных домов: товарищества не готовы к кризисам

«Я изучал именно готовность квартирных товариществ к кризисам и их устойчивость к ним, с акцентом на типовые панельные дома в Таллинне», - пояснил Креэк, добавив, что на примере Украины видно, что такие дома могут быть прямыми мишенями для противника.

«Многие на самом деле даже не думали об этом и это вполне объяснимо. Обычно в правлении товарищества всего два-три человека, а объем текущих дел и так довольно велик. Взять на себя еще и заботу о гражданской защите - это для многих уже через край», - отметил он.

Тем не менее, по его словам, есть и такие товарищества, где председатели активно готовятся к возможным кризисам. Правда, таких меньшинство.

Из исследования также следует, что жильцы в значительной степени полагаются в вопросах кризисной готовности именно на правление товарищества. С другой стороны, в больших панельных домах трудно собрать общее собрание.

«Во многих многоквартирных домах квартиры куплены как инвестиции, в Таллинне таких около 30%. Владелец такой квартиры не ощущает себя частью сообщества, а арендаторам тем более неинтересны дела дома», - объяснил Креэк слабую вовлеченность жителей.

Что еще, по словам председателей товариществ, вызывает беспокойство в спальных районах Таллина, и что делать с подвалами этих домов - об этом подробнее в передаче Kuku Raadio.