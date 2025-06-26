Американский президент Дональд Трамп заявил, что США проведут встречу с Ираном на следующей неделе, но выразил сомнение в необходимости дипломатического соглашения по иранской ядерной программе, поскольку американские бомбардировки ключевых объектов серьезно ее ослабили. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в свою очередь поздравил иранский народ с победой над Израилем и заявил, что Иран нанес США мощную пощечину.
«Это было очень жестко. Это было полное уничтожение», - сказал Трамп на пресс-конференции во время саммита НАТО в Гааге в среду, отмахнувшись от сомнений в успехе американской операции в Иране.
«Мы поговорим с ними на следующей неделе, - сказал Трамп, не уточнив сроки. - Возможно, мы подпишем соглашение. Я не знаю, мне это не кажется необходимым».
США вступили в войну Израиля и Ирана, ударив по ключевым объектам иранской ядерной программы. Насколько была успешна операция, сможет оценить только независимая международная инспекция, говорят эксперты. США заявляют, что полностью уничтожили ядерную программу, однако американские СМИ, ссылаясь на данные разведки, сообщали, что удары США по Ирану не уничтожили ядерную программу страны и лишь задержали ее на несколько месяцев.
Али Хаменеи, обратившись к иранскому народу в четверг в третий раз после начала и окончания вооруженного конфликта между Израилем и Ираном, заявил, что победа за ним.
США вступили «в прямую войну», осознав, что без их вмешательства Израиль «будет стерт с лица земли», заявил Хаменеи: «Однако он не достиг никаких результатов. И здесь Исламская Республика одержала верх, ответив Америке мощной пощечиной». Верховный лидер постарался минимизировать ущерб от ударов США: «Они атаковали наши ядерные объекты, что, конечно, заслуживает уголовного преследования в международных судах, но значительного ущерба не нанесли», - сказал Хаменеи в телевизионном выступлении, транслировавшемся по государственному телевидению.
Хаменеи пригрозил нанести новые удары по американским базам в регионе, если Иран подвергнется очередному нападению со стороны США.
«Исламская республика имеет доступ к важным американским базам в регионе и может действовать против них, когда сочтет это необходимым, - сказал Хаменеи. - Это может повториться в будущем; если нападение произойдет, цена для врага и агрессора будет высокой».
Трамп уверен в победе
Трамп заявил, что конфликт фактически «закончился» после бомбардировок США, но предупредил: «Может ли он начаться снова? Думаю, когда-нибудь может. Возможно, даже в ближайшее время».
По словам американского президента, на переговорах он, вероятно, будет добиваться от Ирана обязательства отказаться от своих ядерных амбиций, и снова подчеркнул, что именно американские удары по иранским объектам способствовали быстрому прекращению «12-дневной войны» между Ираном и Израилем. По его словам, противобункерные бомбы, примененные против Ирана, нанесли сокрушительный удар по его ядерной программе, и назвал результат «победой для всех».
Трамп заявил, что не думает, что Иран снова займется разработкой ядерного оружия. «Я скажу вам, что последнее, что они хотят сейчас, - это обогащать что-либо. Они хотят восстановить свою экономику», - сказал он. Удары американских бомб устранили некоторые ключевые риски, погребая атомные материалы страны под «гранитом, бетоном и сталью».
«Мы думаем, что все ядерное находится там, - сказал он. - Они не вынесли это».
На вопрос об источниках таких выводов он сослался на новые разведывательные оценки, а также сказал, что мы также поговорили с людьми, которые видели это место, не сказав, что это за люди. Белый дом тоже отказался уточнить, кого имел в виду американский президент.
Разные оценки ущерба
Директор Центрального разведывательного управления США Джон Рэтклифф заявил накануне, что авиаудары США серьезно повредили ядерную программу Ирана, но не стал утверждать, что она полностью уничтожена.
Агентство получило достоверные доказательства того, что несколько ключевых иранских объектов были уничтожены и на их восстановление уйдут годы, сказал он.
Израильское агентство по ядерной энергии в своей оценке утверждает, что удары отбросили Иран на много лет назад в развитии ядерного оружия. Белый дом также процитировал эти заявления, хотя Трамп заявил, что не полагается на данные израильской разведки.
Параллельно первые подтверждения того, что ядерная программа Ирана пострадала от войны, пришли и из Тегерана. Официальный представитель МИД Ирана Эсмейл Багаэи заявил в среду в интервью телеканалу Al Jazeera, что иранские ядерные объекты были «серьезно повреждены» в результате авиаударов США. Багаэи не привел дополнительных подробностей и сказал, что власти все еще анализируют ситуацию.
Если Иран попытается восстановить свою ядерную программу, США не допустят этого, «в первую очередь военными средствами», сказал Трамп. По его мнению, «в итоге мы установим с Ираном какие-то отношения», чтобы решить этот вопрос.
Непростые переговоры
Несмотря на победные заявления иранского руководства, Иран посылает сигналы о готовности возобновить переговоры, которые велись с США до начала войны с Израилем. «Логика войны провалилась - вернитесь к логике дипломатии», - заявила в среду миссия Ирана при ООН.
В течение последних месяцев спецпосланник Трампа Стив Уиткофф провел пять раундов переговоров с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи, стремясь достичь соглашения, которое заменило бы ядерную сделку 2015 года, из которой США вышли во время первого срока Трампа.
Ключевым камнем преткновения был вопрос об обогащении урана.
Тегеран не раз называл обогащение урана на своей территории красной линией, и настаивал, что имеет право самостоятельно обогащать уран до уровня, необходимого для нужд гражданской энергетики. Вашингтон считает, что Иран не должен обогащать уран вообще.
При этом, насколько известно, Иран располагает примерно 400 кг урана, обогащенного почти до оружейного уровня. Что случилось с этими материалами в ходе американских и израильских ударов, пока неизвестно, иранские власти утверждают, что сумели их эвакуировать.
«Мы надеемся на всеобъемлющее мирное соглашение», - сказал Уиткофф в среду в интервью CNBC. - Мы были полны надежды, когда начинали переговоры. Все сложилось не совсем так, как хотелось бы, но сегодня мы полны надежды. Есть хорошие признаки».
«Для Ирана дипломатический путь сегодня так же целесообразен, как и до нападения, - сказал агентству Bloomberg Рей Такей, старший научный сотрудник Совета по международным отношениям в Нью-Йорке. - Похоже, что иранская программа не была полностью ликвидирована. Это может подтолкнуть Израиль или США к проведению дополнительных ударов. Дипломатический процесс исключит такую возможность».
По словам бывшего посла Ирана в Германии Сеида Хосейна Мусавиана, в прошлом также принимавшего участие в переговорах по иранской ядерной программе, удары США по Ирану означают, что переговоры между двумя сторонами, скорее всего, будут напряженными.
«Президент Трамп пригласил Иран к переговорам, - сказал Мусавьян в интервью Bloomberg. - Арагчи и Уиткофф в первых трех раундах согласовали принципы. Они почти заключили соглашение. Внезапно Израиль и США напали на Иран. Переговоры будут чрезвычайно сложными».
Роль МАГАТЭ
Однако как это осуществить на практике, пока неясно. Центральную роль в мониторинге ядерной деятельности Ирана десятилетиями играло агентство ООН по атомной энергии МАГАТЭ. Тегеран, однако, не торопится возобновлять сотрудничество с организацией - в среду парламент страны принял законопроект, запрещающий сотрудникам агентства въезд в страну для проведения инспекций до тех пор, пока не будет гарантирована безопасность иранских ядерных объектов.
Правда, законопроект должен быть одобрен Советом безопасности Ирана (Совет стражей конституции уже одобрил это решение в четверг), но и так понятно, что доверия между сторонами нет. Между тем МАГАТЭ заявило во вторник, что инспекции в Иране нужно возобновить как можно скорее, чтобы определить, что произошло с запасами обогащенного урана.
В последний раз агентство проверяло эти запасы за несколько дней до нападения Израиля 13 июня, и их местонахождение в настоящее время неизвестно. Иран закрыл инспекторам доступ к ядерным объектам после начала израильской военной кампании.
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил особую обеспокоенность судьбой 400 килограммов урана, обогащенного до 60%, находившегося на объектах в Фордо.
«В воронках, появившихся на объекте в Фордо, где Иран обогащает уран до 60%, видны признаки применения проникающих боеприпасов. Ни одно лицо или организация, включая агентство, на данный момент не в состоянии полностью оценить подземные разрушения», - заявил Гросси.
Глава МАГАТЭ призвал не оценивать ущерб иранской ядерной программе количеством времени, на которое ее отбросили американские и израильские удары. «В любом случае, технологические знания есть, промышленный потенциал есть. Это никто не может отрицать. Поэтому нам нужно работать с ними», - сказал он.