На вопрос об источниках таких выводов он сослался на новые разведывательные оценки, а также сказал, что мы также поговорили с людьми, которые видели это место, не сказав, что это за люди. Белый дом тоже отказался уточнить, кого имел в виду американский президент.

Разные оценки ущерба

Директор Центрального разведывательного управления США Джон Рэтклифф заявил накануне, что авиаудары США серьезно повредили ядерную программу Ирана, но не стал утверждать, что она полностью уничтожена.

Агентство получило достоверные доказательства того, что несколько ключевых иранских объектов были уничтожены и на их восстановление уйдут годы, сказал он.

Израильское агентство по ядерной энергии в своей оценке утверждает, что удары отбросили Иран на много лет назад в развитии ядерного оружия. Белый дом также процитировал эти заявления, хотя Трамп заявил, что не полагается на данные израильской разведки.

Параллельно первые подтверждения того, что ядерная программа Ирана пострадала от войны, пришли и из Тегерана. Официальный представитель МИД Ирана Эсмейл Багаэи заявил в среду в интервью телеканалу Al Jazeera, что иранские ядерные объекты были «серьезно повреждены» в результате авиаударов США. Багаэи не привел дополнительных подробностей и сказал, что власти все еще анализируют ситуацию.