«Вчера (в среду - прим. ред.) вечером Пяртель-Пеэтер Пере предложил мне пост мэра, потому что они не могут ужиться», - подтвердил Сыырумаа ERR, добавив, что он не политик и не знает, какие у них проблемы в городской управе.

По словам Сыырумаа, Пере предложил ему стать мэром при коалиции нынешних партнеров - Партии реформ, Социал-демократической партии, «Отечества» и «Ээсти 200», где он заменил бы Евгения Осиновского (Социал-демократическая партия), но для этого потребуется согласие всех партнеров.

Он заявил, что все партии приглашали его вступить в свои ряды, но если он не увидит общественного соглашения, то не будет участвовать. В то же время он планирует присутствовать на завтрашнем заседании правления таллиннской организации Партии реформ в качестве возможного кандидата на пост мэра.