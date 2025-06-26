Вотум недоверия старейшине волости Камбья провалился

На заседании присутствовали 15 из 21 члена волостного совета. Председатель совета Айвар Алексеев подчеркнул, что для успеха вотума недоверия его должны поддержать не менее 11 членов совета, то есть большинство. По итогам голосования пятеро выступили за недоверие, а десять против. Таким образом, вотум недоверия не прошел.