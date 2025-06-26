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Вотум недоверия старейшине волости Камбья провалился

Перевод: Анна-Мария Оуэртани
Алар Арукууск занимает пост старейшины волости Камбья с прошлой осени.

В четверг вечером Совет волости Камбья собрался на внеочередное заседание, где в повестке дня стояли выражение недоверия нынешнему старейшине волости Алару Арукууску и выборы нового старейшины. Однако до второго пункта повестки дня дело так и не дошло, сообщает Tartu Postimees.

На заседании присутствовали 15 из 21 члена волостного совета. Председатель совета Айвар Алексеев подчеркнул, что для успеха вотума недоверия его должны поддержать не менее 11 членов совета, то есть большинство. По итогам голосования пятеро выступили за недоверие, а десять против. Таким образом, вотум недоверия не прошел.

Поскольку нынешний старейшина остался в должности, к следующему пункту повестки дня не переходили. Заседание совета вместе с обязательными процедурами длилось едва ли полчаса.

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