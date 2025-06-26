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ISW: атаки России с применением мотоциклов в Украине могут быть репетицией войны с НАТО

Перевод: Павел Соболев
Солдаты российской армии на легкомоторном транспортном средстве поблизости от фронтовой линии, 2024 год.

Российские войска все чаще используют мотоциклы на фронтах войны против Украины, и аналитический центр Институт изучения войны (ISW) предполагает, что та же тактика может быть использована Россией в будущих войнах за пределами Украины, в том числе во время операций против стран НАТО.

В своем недавнем анализе ISW сослался на телевизионное интервью с Сергеем Волковым, военнослужащим 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ, в котором последний заявил, что российские войска все чаще используют мотоциклы в качестве части наступательной тактики на фронте. При этом атаки больше не происходят вдоль дорог, а идут в основном на открытых полях, где мотоциклисты пытаются обойти оборонительные сооружения, возведенные Украиной вдоль линии фронта.

Несколько дней назад разведывательно-информационное объединение Frontelligence Insight, использующее украинские данные, объяснило содержание тактической доктрины использования мотоциклов, разрабатываемой российской армией. По их словам, российские войска используют мотоциклы в первую очередь для перевозки пехоты, которая должна поддерживать диверсионные, разведывательные, инфильтрационные и фланговые атаки.

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