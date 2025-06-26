ВИДЕО Бродивший по взлетно-посадочной полосе медведь парализовал работу аэропорта в Японии

Медведь появился в аэропорту ранним утром, после чего взлетно-посадочную полосу немедленно закрыли.

Первая встреча с животным вызвала задержки четырех рейсов на срок до одного часа. Однако днем, когда медведь вновь появился и стал бегать по полосе, ситуация повторилась.

Сотрудники аэропорта попытались отогнать медведя с помощью автомобиля и снова закрыли взлетно-посадочную полосу, так как животное все еще находилось на территории аэропорта.

«С учетом обстановки, в данный момент мы не можем осуществлять посадки самолетов», - заявил в четверг вечером представитель аэропорта Ямагата Акира Нагаи. Он добавил, что вторичное закрытие аэропорта привело к отмене 12 рейсов.

На место прибыли охотники, которые установили ловушку, а полиция оцепила аэропорт, чтобы не допустить побега медведя. «Сейчас ситуация в тупике», - отметил Нагаи.

По словам чиновника, взлетно-посадочную полосу планировалось держать закрытой до 20:00 по местному времени (14:00 по эстонскому).

В Японии количество встреч людей с медведями достигло рекордного уровня: к апрелю 2024 года за предыдущие 12 месяцев 219 человек пострадали в результате нападений, шестеро погибли.

В прошлом месяце появление медведя на поле прервало гольф-турнир в центральной части Японии - организаторы сослались на соображения безопасности.