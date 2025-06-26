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Задержанная в пьяном виде на кладбище политик Кайри Кярнер: меня привезли туда преступники в багажнике машины (1)

Перевод: Павел Соболев
Кайри Кярнер.

Политик Кайри Кярнер, которая была задержана пьяной и бесчинствующей на кладбище Тарвасту ранним утром 19 июня, предстала перед волостным собранием в четверг вечером с таким объяснением произошедшего: местные преступники отвезли ее на кладбище в багажнике автомобиля. Из ее истории неясно, кто лишил Кярнер свободы и запер в багажнике автомобиля.

Кярнер утверждала, что подверглась физическому нападению и была травмирована. Он также сказала, что получила и психические травмы, поскольку боялась смерти. Она дважды извинилась за то, что вытащила камни из стены кладбища, но сказала, что сделала это, потому что преступники хотели угнать ее машину, и что, положив камни на парковку, она пыталась предотвратить угон.

На следующее утро после инцидента кладбищенский сторож Эне Купцова сказала Sakala, что камни были разбросаны на парковке совершенно хаотично и что все они были взяты из стены кладбища. Кярнер подчеркнула, что использовала только отдельные камни и не ломала стену. Он также исключила возможность того, что сломала надгробия и железные кресты.

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