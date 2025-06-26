Кярнер утверждала, что подверглась физическому нападению и была травмирована. Он также сказала, что получила и психические травмы, поскольку боялась смерти. Она дважды извинилась за то, что вытащила камни из стены кладбища, но сказала, что сделала это, потому что преступники хотели угнать ее машину, и что, положив камни на парковку, она пыталась предотвратить угон.