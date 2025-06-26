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ТРАГИЧЕСКАЯ СУДЬБА Иранская ракета лишила жизни в Израиле пятерых украинцев, спасавшихся от войны

Перевод: Сергей Светлов
Жилой район в Бат-Яме, недалеко от Тель-Авива, серьезно пострадал от иранской ракетной атаки. Среди погибших была семья украинских военных беженцев.

Мария Пешкурова привезла свою семилетнюю дочь Анастасию в Израиль, чтобы дать ей шанс на спасение - девочка болела лейкемией, а в охваченной войной Украине получить необходимое лечение было крайне сложно. В надежде на безопасность Мария взяла с собой также свою мать и племянников Константина и Илью. Однако на прошлой неделе всю семью убила иранская ракета, попавшая в Тель-Авив.

«Я действительно верил, что там им будет безопасно, - рассказал The New York Times отец Анастасии и бывший партнер Марии, Артем Бурик, который служит в украинской армии. - Я никогда не думал, что они сбегут от войны в Израиль, и она все равно их там настигнет».

Семья надеялась, что в Израиле их защитит эффективная система ПВО, о которой в Украине мечтают с начала российской агрессии. Но 15 июня в пригороде Тель-Авива - Бат-Яме - их убила ракета, выпущенная союзником России - Ираном.

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