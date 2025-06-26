ТРАГИЧЕСКАЯ СУДЬБА Иранская ракета лишила жизни в Израиле пятерых украинцев, спасавшихся от войны

Мария Пешкурова привезла свою семилетнюю дочь Анастасию в Израиль, чтобы дать ей шанс на спасение - девочка болела лейкемией, а в охваченной войной Украине получить необходимое лечение было крайне сложно. В надежде на безопасность Мария взяла с собой также свою мать и племянников Константина и Илью. Однако на прошлой неделе всю семью убила иранская ракета, попавшая в Тель-Авив.