Ефимова завоевала золотую медаль на молодежном чемпионате Европы!

Ефимова выиграла финал с результатом 30,03 секунды, завоевав свою первую медаль на соревнованиях в возрастной категории до 23 лет.

Eneli Jefimova wins the first gold medal of the U23 Swimming Championships! 🇪🇪🥇



She clocks in at 30.03 in the Women’s 50m Breaststroke final.#EuropeanAquatics #Swimming pic.twitter.com/dTLYAdrS4E — European Aquatics (@EuroAquatics) June 26, 2025

Краткий комментарий Ефимовой после финала: «Плавание с технической точки зрения получилось неудачным, но результат вышел более-менее. Здесь, в Словакии, жарко, и настроение отличное! Самая короткая дистанция уже позади, а к следующим дням подхожу без стресса и с радостью!»

Перед финалом

По местному времени в бассейн пришлось прыгать уже в 9:30 утра. 18-летняя Ефимова ранее признавалась, что ей не нравится выступать рано утром. Поэтому утреннее время - 30,52 - выглядело скромно по сравнению с ее личным рекордом (29,83), но этого более чем хватило, чтобы уверенно выиграть предварительный заплыв.

Ближайшие соперницы - Силье Слингстадль и Тея Николова - отстали на 0,38 и 0,51 секунды соответственно. Чтобы Ефимова не победила в финале, начавшемся сегодня в 19:00 по эстонскому времени, должно было случиться настоящее чудо.

Стоит отметить, что хотя в ее коллекции уже множество медалей с юниорских чемпионатов, награды с U23 чемпионата Европы до сих пор не было.

В утренней программе в воду выходили и другие эстонские спортсмены:

На дистанции 200 метров на спине у мужчин Алан Смок показал результат 2.11,84 и занял последнее, 30-е место.

В заплыве на 200 метров вольным стилем Ларс Кулюс с лучшим результатом сезона - 1.50,07 - стал 21-м.

На 50 метров на спине среди женщин Мариангела Бойчук с результатом 30,97 заняла 25-е место. Дебютантка чемпионатов Анете Болльверк была 28-й с результатом 31,78.