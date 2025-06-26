«Я поддерживаю Зеленского. Он герой». Большое интервью DW с Сергеем Тихановским

Но то, что я так напугаю их тем, что действительно будут перемены, что люди станут в такие очереди, и это будет видно, и нельзя будет скрыть, я, конечно, не ожидал. И когда это увидели, конечно, они решили меня превентивно сразу убрать, оговорить и держать в тюрьме.

- Пять лет в одиночной камере - каково это?

- Я не знаю, с чем это сравнить. Представьте, что ни с кем нельзя поговорить, то есть вообще ни с кем. Ни одного теплого слова ни от кого, постоянно слышишь негатив, оскорбления от этих сотрудников, угрозы. Они пытаются убедить, что ты никто, что тебя уже не помнят, все уже проиграли, за вас никто не борется. Но я им не верил. Я знал, что очень много белорусов меня поддерживают - я же эту поддержку видел на улицах в свое время.

О родных думать было тяжело, я же никакой информации не получал. Я у Ремарка прочитал фразу, что лучше в таком случае отодвинуть мысли о семье в сторону и не думать, иначе это может тебя убить. И я это сделал.