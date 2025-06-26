СТРАННЫЙ СКАНДАЛ Премьер-министр Армении пообещал расстегнуть ширинку, чтобы доказать свою веру

После того как Армянская апостольская церковь обвинила премьер-министра Никола Пашиняна, что он не является христианином, тот заявил, что готов доказать свою религиозность, показав католикосу Гарегину II свой необрезанный пенис - как подтверждение соблюдения христианских обрядов.
С этим странным предложением Пашинян выступил в социальных сетях после того, как пресс-секретарь католикоса, отец Заре Ашурян, в своем обращении намекнул на отсутствие у главы правительства истинной веры, передает Euronews.