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СТРАННЫЙ СКАНДАЛ Премьер-министр Армении пообещал расстегнуть ширинку, чтобы доказать свою веру

Перевод: Сергей Светлов
Премьер-министр Армении Никол Пашинян.

После того как Армянская апостольская церковь обвинила премьер-министра Никола Пашиняна, что он не является христианином, тот заявил, что готов доказать свою религиозность, показав католикосу Гарегину II свой необрезанный пенис - как подтверждение соблюдения христианских обрядов.

С этим странным предложением Пашинян выступил в социальных сетях после того, как пресс-секретарь католикоса, отец Заре Ашурян, в своем обращении намекнул на отсутствие у главы правительства истинной веры, передает Euronews.

«Я считаю, что наша Святая Апостольская церковь должна немедленно очиститься от тех лжеверных, которые являются предателями нации, попрали память своих предков, нарушили обет крещения и заменили печать святого креста знаком обрезания», - заявил отец Ашурян, ссылаясь на Пашиняна.

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