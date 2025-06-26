Президент Литвы: новый пакет санкций для РФ – один из самых жестких

«Он, безусловно, касается энергетики, банков, так называемого теневого флота. Он, определенно, может нанести дополнительный удар по российской экономике», - заявил Науседа журналистам перед заседанием Европейского совета в Брюсселе.

«Я очень надеюсь, что он будет серьезным, что он будет жестким, потому что он, позволю себе так выразиться, является одним из самых сильных пакетов, которые я помню за последние полтора года», - подчеркнул он.

Новые санкции против Москвы направлены на ограничение экспорта энергоносителей из России путем снижения предельной цены, установленной для продажи нефти страной, а также на дальнейшее ограничение деятельности российских банков.

В начале июня Еврокомиссия предложила снизить потолок экспорта российской нефти с нынешних 60 долларов (52,5 евро) до 45 долларов США (39 евро) за баррель.

Глава Литвы подчеркнул, что в условиях роста цен на нефть из-за ирано-израильского конфликта лидерам блока может быть сложно договориться об этом потолке. Президент также отметил, что рост цен на нефть выгоден России.

«Самая большая проблема в том, что, несмотря на то, что Иран является союзником РФ и Россия напрямую вроде бы и сожалеет о происходящем, с другой стороны, признаем, она тихо потирает руки, потому что важнейшим фактором являются цены на нефть, которые питают войну в Украине и питают российскую экономику. Они растут и, к сожалению, в настоящее время обречены на рост из-за напряженности. Это усложняет нашу задачу, но, несмотря на это, мы все равно не оставим наших устремлений», - отметил Науседа.