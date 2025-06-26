«Джинн выпущен из бутылки». Ученые приступили к работе по созданию искусственной человеческой ДНК

Затем можно будет заняться их изучением, проводя разного рода эксперименты, чтобы лучше понять, каким образом тот или иной ген в составе ДНК-цепочки регулирует работу нашего организма.

По словам профессора Мэтью Херлза, возглавляющего Институт Сенгера, где проходила основная работа по расшифровке человеческого генома, многие болезни возникают именно из-за некорректной работы того или иного гена, так что проводимые исследования наверняка смогут предложить новые способы лечения.

«Научившись создавать молекулу ДНК с нуля, мы сможем проверить, как генетический код работает на самом деле, подтвердив или опровергнув массу существующих генетических теорий, - объясняет профессор, - поскольку на сегодняшний день это можно сделать это только путем внесения изменений в уже существующую цепочку ДНК живых организмов».

Основная работа по расшифровке человеческого генома была проведена неподалеку от Кембриджа, в Институте Сенгера. Фото: BBC News

В рамках текущего проекта работа будет вестись исключительно в пробирках и чашках Петри - попыток искусственного создания жизни не будет. Однако полученная в итоге технология даст исследователям беспрецедентный контроль над системами человеческого организма.

И хотя сам проект преследует исключительно благие медицинские цели, ничто не может помешать недобросовестным ученым использовать полученную технологию не по назначению.

Как объясняет профессор Билл Эрншоу - ведущий генетик Эдинбургского университета, разработавший метод создания искусственных человеческих хромосом, с ее помощью можно попытаться создать, например, биологическое оружие, или усовершенствованных людей с необходимыми - заранее заданными - качествами, или даже человекоподобных существ с человеческой ДНК.