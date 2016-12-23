Найден черный ящик разбившегося Ту-154

"Поднят на поверхность параметрический самописец. Его состояние визуально хорошее. Сегодня же будет доставлен в Москву на расшифровку", - сказал источник.

Местонахождение второго черного ящика также установлено. По словам собеседника агентства, он может также быть поднят на поверхность в ближайшее время.

Кроме того, по словам источника, из воды извлечены 13 тел жертв авиакатастрофы, последнее из которых обнаружили утром. Всего, отметил собеседник агентства, на поверхность поднято почти 160 фрагментов останков погибших.

Минобороны подтвердило обнаружение черного ящика Ту-154. "В 5:42 по московскому времени на удаленности 1600 метров от берега на глубине 17 метров телеуправляемым аппаратом "Фалкон" обнаружен основной бортовой самописец", - сказали в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

По данным Минобороны, в ближайшие часы самолет военно-транспортной авиации доставит черный ящик в подмосковные Люберцы в Центральный научно-исследовательский институт Военно-воздушных сил. Специалисты этого института займутся расшифровкой самописца.

Самолет Минобороны Ту-154 пропал с радаров утром 25 декабря через несколько минут после вылета из Сочи. На борту, по последним данным, находилось 92 человека, включая военнослужащих, журналистов, ансамбль песни и пляски имени Александрова и главу фонда "Справедливая помощь" Елизавету Глинку. Они направлялись в Сирию. Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья.