Николай Караев: мой оккупантский образ мысли

Честно говоря, к тому, чтобы написать эту колонку, меня подтолкнули не ритуальные политические танцы вокруг нулевого варианта гражданства, а совсем другое, куда более мелкое и личное событие.

На человеколюбие не способны

Танцы – они танцы и есть: нечто вроде обряда. Как, знаете, бывает еще местами в Африке: собирается куча полуголых людей в тростниковых юбках и с кольцами в носах – и начинают под шаманский бубен размахивать копьями, совершать приличные и неприличные телодвижения, вопить что-то неразборчиво и всячески делать вид, будто они занимаются общеполезным делом и их за это надо бы кормить, поить и лечить за счет народонаселения.

При всем уважении к премьеру и другим участникам спектакля – это все-таки спектакль. Церемония, от которой мало кого бросает в жар или в холод. Хочется выйти и завопить: может, хватит юродствовать?

Да мы в этом году отметим уже десять – вы вдумайтесь: десять! – лет со времени «бронзовых ночей». 25-летие новой Эстонии уже позади. Если за все это время вы, вот конкретно вы, ребята, что сидят наверху, не удосужились дать сотне тысяч беспаспортных людей гражданство (не говоря о тех, кто вынужденно взял российское) – что ж теперь-то? Поздно пить боржоми, почки уже того-с, и давно. Вряд ли кто-то вас теперь полюбит за эстонский паспорт. Никто не станет и злиться от того, что паспорта без экзаменов нет-и-не-будет, – злиться больше, чем в 1990-х или в 2007-м. Никто не ждет от вас ни снисхождения, ни, страшно сказать, человеколюбия. Все давно поняли, что вы на человеколюбие категорически, катастрофически не способны.

Но главное – самое главное – никому вы ничего и не дадите. Пообещаете – да, но не дадите. Потому что боитесь потерять шовинистически настроенного эстонского избирателя. Потому что 25 лет, 15 лет и, да, 10 лет назад еще можно было что-то сделать. А теперь вы заложники той националистической, по сути, идеологии, которую пестовали по крайней мере при вашем полном согласном молчании.

Не молчали буквально единицы. Но и их вы теперь пинаете. Иначе шовинистический избиратель и его верные политики-громкоговорители станут орать на всех углах: «Волки! волки! русские волки идут!..»

Если долго тыкать нелояльностью

Получилось, конечно, что-то вроде самоисполняющегося пророчества. Есть такая занятная штука, чисто поведенческая, о ней любят рассказывать психологи: когда пророчество само подталкивает людей к действиям, которые приближает «исполнение» напророченного. Скажем, если громко кричать про инфляцию, люди массово побегут в магазин скупать продукты – и инфляция будет налицо.

В Эстонии всё было разыграно как по нотам. «Ах, эти русские! Ох, они нелояльны! Ух, как они любят Россию! Не дадим им паспорта, не дадим им права граждан!» И вуаля: многие русские, которые в свое время были вполне лояльны и к России относились индифферентно (часто они ее и не видели, потому что родились здесь и прожили здесь же всю жизнь), столкнувшись со столь откровенным сигналом со стороны властей Эстонии, начинали ощущать к эстонскому государству нечто вроде антипатии.

А что прикажете ощущать, если государство тебя не просто не любит, но и не упускает случая ярко это продемонстрировать? Вот ты – уж какой есть: работяга, учитель, владелец ну очень малого бизнеса, не имевший когда-то политических взглядов, в силу возраста и занятости не способный выучить эстонский selgeks. Вот ты – живущий в Силламяэ, в Нарве, в Ласнамяэ, и нет у тебя друзей среди эстонцев, и как-то не спешат они с тобой дружить, да и у тебя времени нет на новых друзей, потому что куча дел и семью кормить надо. Вот ты – желающий всего лишь, чтобы тебя не трогали...

И вот государство, не устающее подражать героине Чехова, которая, помните, «взяла селедку и ейной мордой начала меня в харю тыкать». Только вместо селедки – твоя нелояльность. Ты враг. Открыто это не говорят, все же политкорректны до невозможности, в Европе так не принято, но по сути ты – враг. Ты виноват уж тем, что родился в СССР и не являешься эстонцем. Ты оккупант! Ну или потомок оккупанта, то есть обратно оккупант. Пятая колонна, угроза национальной безопасности. Ты не против устроить здесь Донецк и Крым. Мы будем рисовать на тебя карикатуры, мы будем высмеивать твое гетто – ты ведь живешь в гетто, если ты не в курсе, – мы будем относиться к тебе высокомерно, а еще мы не будем, например, снабжать лекарства русскими инфолистками, чтобы русские старики знали свое место. И юридически всё будет корректнее некуда.

Но не надейся – мы не оставим тебя в покое. Тебя надо переформатировать! И возникают несколько практически научных школ, представители которых не стесняясь обсуждают в прессе, как именно надо тебя переформатировать. Может, даже и не тебя, ведь ты неисправим, а твоих детей или внуков: давайте сделаем из них эстонцев, давайте за их счет выправим нашу демографию, заставим их учиться на эстонском вместо того, чтобы в школе нормально учить этому языку, и плевать на их нервные срывы, на их неуспеваемость, зато у них будут наши ценности – не такие, как у тебя. Не вражеские, стало быть. Понял?..

И вот пророчество исполнилось!

Ну и, конечно, свято место пусто не бывает: российские власти, у которых свои задачи, внутренние и внешние – к тебе не имеющие никакого отношения, – прекрасно видят, куда можно ударить побольнее, и бьют именно туда. Пропагандой. «Аналитическими» передачами Пушкова. «Ток-шоу» Соловьева. «Новостями» Дмитрия Киселева. Твою злость на Эстонию, порожденную самой Эстонией, направляют в нужное русло, вводят в правильную систему координат, в которой Путин и Трамп направо, а Обама и Гейропа налево. Самое смешное, что ты при таком раскладе – всего лишь побочный продукт. Целевая аудитория центральных каналов России живет в России, это ее они учат сплачиваться и быть лояльной, а ты... ну, пусть ты тоже будешь нашим, нам это не повредит. Чем больше ада, чем больше бинарности, чем чаще ты думаешь в терминах «мы и они», – тем лучше.

Ну так и в Эстонии хватает проповедников той же самой системы координат «мы и они». Просто что у тех ребят «мы», то у этих ребят «они», и наоборот. Говорят, черно-белые очки сильно облегают жизнь: головой можно уже и не думать.

Но если бы 25, 15 и тем более 10 лет назад политики – те, кто был у власти, реформисты, хотя система неплохо кормила, поила и лечила всех участников, включая оппозицию, получившую свои плюшки, – вместо того, чтобы разжигать взаимную ненависть, ее гасили бы, если бы в те времена осуществился под соответствующим соусом пресловутый нулевой вариант гражданства, – вряд ли проповедники черно-белой системы координат собрали тут у нас столь щедрый урожай.

Однако наши политики предпочли самоисполняющееся пророчество. «Мы не дадим им паспорта, потому что они нелояльны!» А они правда нелояльны? «Давайте-ка подождем четверть века... Ой, глядите, эти, которые без паспортов, – вон как они нелояльны! Правильно мы все сделали, правильно!» Как говорили в фильме «Классик»: «Очень красивая комбинация...»

Условные чужаки и что с ними делать

С точки зрения той же самой психологии процент радикалов в любом народе примерно одинаков – и колеблется в зависимости от общей напряженности. Часть русских в Эстонии власти при молчаливой поддержке народа сделали радикалами (причем по обе стороны этого черно-белого фронта). Не всех, конечно. Многие худо-бедно выучили язык и сдали экзамен – что не означает «приняли сторону» или «обо всем забыли». Многие, как и в России, углубились в свою частную жизнь и знать не хотят, каким игрищам предаются на наших политических небесах. И, к слову, я бы не стал винить молчаливый народ, позволивший реформистам столько лет держать страну в перманентном состоянии раскола. Он, народ, безмолвствует всегда – что опять же объяснимо психологически.

Ныне наблюдать за танцами вокруг нулевого гражданства смешно. Все понимают: явно ничего не будет. Да и всё равно уже. Четверть века – не сорок лет, которые Моисей водил евреев по пустыне, но и этого вполне достаточно, чтобы, так сказать, сменилась парадигма. За 25 лет можно многое понять о ребятах, что сидят наверху. Особенно если ребята, что сидят наверху, всячески этому содействуют.

Неудивительно, что чем дальше, тем больше оснований противостоять нулевому варианту. «Ах, русские старики не могут выучить эстонский? Но 25 лет назад они не были стариками!..» Верно – но только к тем, кто был стариком 25 лет назад, вы относились точно так же. Дело не в возрасте. Дело и не в языке. Язык всегда был предлогом: по нему отсечь условных чужаков легче всего. Однако в шовинистической системе координат человек остается чужаком и врагом, даже если он говорит на твоем языке и ходит с правильным паспортом.

И не говорите мне, что представители маленького народа не могут быть шовинистами, что это, мол, всегда удел народа большого. Во-первых, в Эстонии русские – национальное меньшинство, большой народ тут – эстонцы. Во-вторых, поисками врага по национальному признаку может заниматься представитель любого народа, это не от национального идентитета зависит, а от содержимого головы и сердца. И не говорите мне про историю. История творилась все эти 25 лет, ежедневно, и для каждого местного русского это куда более важная история, чем давно канувший в Лету Советский Союз.

Так вот: шовинисты просто не хотят видеть чужаков рядом – и заранее объявляют их врагами. И пророчество само собой исполняется: чужаки по языку начинают смотреть косо на шовинистов и на тех, кто их молчаливо поддерживает. Прошу к столу, раскол в обществе готов. А всего-то и надо – относиться к условным чужакам хуже, чем к своим, два с половиной десятка лет подряд. И вот однажды приходит в Facebook евродепутата Яны Тоом историк Лаури Вахтре – и объясняет на пальцах, почему нулевой вариант никуда не годится: «Увеличение числа граждан, которые враждебно (насмешливо, высокомерно и так далее) относятся к Эстонской Республике, не в интересах Эстонской Республики...»

На что некто Николай Караев возражает Вахтре (на эстонском), что это предрассудочный шовинизм, и «аргументы» про натурализацию – тоже: натурализации подлежат иммигранты, а тот, кто здесь и живет всю жизнь, – не иммигрант, и государство просто обязано дать ему все права гражданина.

На что Вахтре отвечает, что это насчет прав «рычит оккупант» – и что у Караева «оккупантский образ мысли».

Да, мелкая стычка в социальной сети. Но в этой стычке, мне кажется, отразились все прошедшие 25 лет. Ладно; никто не обещал, что будет легко.