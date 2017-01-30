Антенна раздора: и состоятельные граждане грызутся с соседями

От соседей плачут и состоятельные жители нашей страны. В одном из престижных поселков Харьюского уезда рыдания и скрежет зубовный длятся уже около двух лет. Представьте себе: четырехрядный дом, в котором, как нетрудно догадаться, живут четыре семьи.

Жизнь в таких домах кажется частной: места хоть завались, соседей сверху-снизу нет, своя терраса, площадка перед домом... И отношение к жизни становится соответствующим: это мой дом – часть дома, и я могу делать здесь все что хочу. Так, один из собственников «квартиры» пришел к выводу, что хочет смотреть спутниковое телевидение, а значит, нужно установить антенну. Решено - сделано. На своей части дома, для себя любимого. И вдруг…

«Антенну мы решили поставить, поскольку не было возможности смотреть телевидение на русском языке. Через год после этого в доме образовалось товарищество, и председатель приказал убрать ее, с чем мы были несогласны. Тогда он лично в присутствии полиции демонтировал антенну, пригрозив, что если мы вернем ее обратно, нас начнут штрафовать. Сумма штрафа – 50 евро в неделю плюс пеня в случае неуплаты. На данный момент наш долг составляет 3309 евро», - рассказала нашему порталу одна из сторон этого конфликта.

Более точные расспросы добавили в историю перчинку. Как следует и из имеющейся суммы долга, антенна была возвращена на место, вернее, перенесена в глубь террасы, а председатель исполнил свое обещание и начал выставлять счета.

Из присланной нам части переписки следует, что председатель начал настоящую травлю, в том числе предложил мятежным жильцам покинуть сей недружелюбный дом. Должникам давили на совесть: мол, не стыдно не оплачивать счета? И так далее и тому подобное. Все это привело к тому, что владелец квартиры и антенны подал иск в суд… и проиграл.

Цена спора – 10 000 евро

Мы ознакомились с решением суда, обратив внимание на то, что сама суть жалобы изложена некорректно. В процессе рассмотрения дела истец не представил доказательства того, что терраса, на которой живет антенна, является личной, а не долевой собственностью. Вишенкой на торте стало то, что проигравший процесс жалобщик теперь должен не только погасить свой долг перед товариществом, но и оплатить расходы по производству, размер которых составляет еще чуть более шести тысяч евро. Цена склоки за антенну – 10 000 евро!

На следующий день после вынесения судебного решения, на обжалование которого есть 30 дней, истец переслал нам письменный привет от председателя (сам он называет себя членом правления товарищества), который для начала обозвал истца «лузером», а после поинтересовался, продолжит ли тот судиться и хочет ли, чтобы сумма долга увеличилась еще больше. Как жить в такой ситуации? Это же травля и беспредел! Вопросы обратившегося на портал читателя были настолько горькими и эмоциональными, что мы уже жалели его всей редакцией и винили во всех бедах членов правления КТ.

Однако что же скажет другая сторона конфликта? Мы попросили ее рассказать, с чего же начались эти недобрососедские отношения, если сегодня член правления товарищества уже хамит и угрожает? Также нас интересовало, откуда взялась такая ставка штрафа – 50 евро в неделю – и считает ли председатель ее разумной? А также попросили предложить вариант урегулирования конфликта, если таковой есть.

Для начала член правления товарищества, он же председатель, уточнил, что не угрожал соседу: «Сумасшедшим я его называл, но это мое глубокое убеждение».

А потом мы узнали, что на самом деле речь идет не об одном, а о двух конфликтах: между товариществом и собственником одной из квартир, и личным – межсоседским.

Товарищеский бой начался давно: КТ распорядилось убрать со стены дома самовольно установленную спутниковую антенну. Тогда других жильцов дома возмутило, что для установки этой антенны были просверлены дыры в стене, которую отремонтировали за два месяца до того. Почему дыры были заметны? А потому что - по словам председателя КТ - их насверлили много: вероятно, изначально сигнал проходил плохо, поэтому антенну пришлось перемещать.

А "по-соседски" они поссорились осенью 2015 года, когда владелец антенны в первом часу ночи, находясь в состоянии алкогольного опьянения, по словам председателя КТ, ломился к нему в дверь. Пришлось вызывать полицию. «Позже все еще больше усугубилось тем, что он неоднократно высказывал сожаление, что не убил меня в тот день, когда товарищество позволило демонтировать антенну, - рассказал председатель. - Он нападает на меня лично за то, что я исполняю свои обязанности члена правления квартирного товарищества, адекватной причины для гнева на меня у него нет. Его оскорбления и угрозы зафиксированы в электронной переписке».

Это, кстати, правда, поскольку свою часть переписки нам предоставил и член правления. Объяснения нанятого владельцем антенны адвоката, дескать, все писалось на русском, а для эстонца, получавшего письма, украшенные выражениями «пошел на…» и «ушлепок» – это не оскорбительно и не обидно, кажутся сомнительными. В общем, за словом в карман в этой истории никто не лез – рубили сплеча.

Отвечая на вопрос о штрафе, член правления уточнил, что такую ставку принял дом, она внесена в устав. Но лично он считает, что это не слишком большая, а даже недостаточная сумма. Поскольку нечего тут.

А вот из дома он своего противника, как он сам считает, не выгонял: «Я спрашивал у него, почему он не съезжает, если ему не нравится жить в этом доме. В частном доме человек может делать все, что он хочет (в рамках законов), но в многоквартирном он должен соблюдать и устав, а также решения других собственников квартир и товарищества. Кроме того, он написал заявление о выходе из товарищества, что еще раз подтверждает его нежелание жить в этом доме».

Самовольно нельзя нигде

С просьбой рассказать, что на самом деле говорят законы об установке спутниковых антенн, с оговоркой, что речь идет не об обычном многоквартирном доме, а о маленьком – почти частном - мы обратились в юридическое бюро Invictus.

Юрист бюро Елена Ткачева объяснила: «Вопрос установки антенны или спутниковых тарелок по-прежнему является проблематичным. И, несмотря на то, что в данном конкретном случае речь идет о боксе в четырехрядном доме, с точки зрения закона ситуация не отличается от случая в многоквартирных домах».

По словам юриста, основная проблема состоит в том, что спутниковую тарелку невозможно установить просто так, они неминуемо крепятся к фасаду здания: «Эта часть строения имеет очень важную функцию для дома в целом. Именно поэтому применима ч. 2 ст. 4 Строительного кодекса, согласно которой расширение строения – это вид строительства, в рамках которого изменяется имеющееся строение путем возведения пристройки, надстройки или подстройки к существующему строению. Другими словами, установка спутниковой тарелки - хоть и небольшая, но все же строительная работа, для проведения которой должно быть в первую очередь соответствующее разрешение».

Впрочем, говорит Ткачева, в данном случае это не является основным препятствием, поскольку разрешение на строительство, письменное согласие или уведомление местного самоуправления не дает права строить без разрешения собственника земельной единицы или строения. «В случае с четырехрядным домом мы все равно имеем дело с совместной собственностью, несмотря на то, что собственников значительно меньше. Это означает, что все собственники боксов совместно являются собственниками самого дома (строения), а значит, для получения разрешения нужно получить их согласие».

Юрист уточняет: «Может показаться, что такой подход необоснованно сложный и ущемляет права собственника бокса, но бокс - это часть строения, которое содержит не только реальные доли (боксы), но и мыслимые: такие, как основные конструкции, коммуникации, места общего пользования и землю, относящуюся к дому. К основным конструкциям относятся и фасады дома. Эти части строения являются совместной собственностью. И если каждый собственник бокса будет устанавливать по своему усмотрению любые конструкции на фасад здания, то дом не станет от этого красивее. Да и целостность фасада может быть нарушена.

На основании ч. 2 ст. 10 Закона о квартирной собственности, собственник квартиры вправе пользоваться предметом долевой собственности по его целевому назначению. Как пояснил суд в одном аналогичном споре, (дело касалось установки кондиционера) примарная функция наружных стен - защита здания от погодных условий, сохранение внутреннего климата дома и обеспечение несущей функции дома. Установка чего-либо на фасад не является использованием его по прямому назначению. Так что если у читателя есть желание установить антенну, необходимо сначала получить соответствующее согласие сособственников дома, а затем - и разрешение органов местного самоуправления».