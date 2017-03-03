"Ни президент Обама, ни представители Белого дома никогда не давали указаний осуществлять прослушку американских граждан. Подобные предположения не соответствуют действительности", - цитирует Льюиса издание Washington Examiner.
Представитель Обамы прокомментировал слова Трампа о прослушке
Заявления президента США Дональда Трампа о том, что администрация Барака Обамы осуществляла прослушку в нью-йоркском небоскребе Trump Tower перед победой республиканца на выборах, не соответствуют действительности. С таким утверждением выступил в субботу официальный представитель прежнего главы государства Кевин Льюис, пишет ТАСС.