Во время драки в тапаском баре пострадал полицейский

Пресс-секретарь Вируской окружной прокуратуры Елена Филиппова сказала, что полиция получила сообщение о драке в баре в субботу в 4.10.

Во время попыток решить конфликт под удар попал и исполняющий служебные обязанности патрульный полицейский — 22-летний мужчина. Полицейский не получил серьезных травм и продолжил работу.

Филиппова говорит, что для выяснения обстоятельств произошедшего было начато уголовное производство по статье о применении насилия по отношению к сотруднику, исполняющему служебные обязанности.

По этой статьей закон предусматривает денежный штраф или до пяти лет тюремного заключения.

Читатель Postimees, который стал свидетелем драки, сообщил, что в клуб прибыли два полицейских патруля и скорая помощь.

Postimees уже раньше писал, что Evidence — известное в Тапа место, где часто происходят драки.