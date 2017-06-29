Иван Лаврентьев – Михкелю Муттю: разговоры об автономии Нарвы опасны

Недавно увидели свет два анализирующих жизнь в Эстонии исследования: Мониторинг интеграции и Доклад о развитии человеческого потенциала. Благодаря им, а также подступающим местным выборам рубрику «Мнение» в эстоно- и русскоязычных СМИ захлестнула волна статей на интеграционную тематику. Надо бы порадоваться столь живому обсуждению, но, увы, немногие авторы, констатировав проблему, доходят до ее решения.

В числе прочего бросается в глаза опубликованное в Postimees мнение Михкеля Муття, тезисы которого можно обобщить так: интеграция, как мы ее понимали до сих пор, провалилась, следует дать местным русскоязычным жить так, как они сами хотят. Эта мысль и риторика в стиле «оставьте нас в покое» не нова (см. мнение Юрия Николаева «Такого ли правительства мы ждали?», ERR, 21.11 2016 г.), но в тексте Муття присутствует одно очень опасное предложение: следует де-факто признать, что Нарва автономна.

О референдуме по поводу автономии

В новейшей истории Эстонии были времена, когда Нарва были весьма близка к автономии. 16-17 июля 1993 года в Нарве прошел референдум по вопросу об автономии, призванный гарантировать городским властям возможность накладывать вето на правовые акты, изданных законными органами власти ЭР, на территории города Нарва. Несмотря на симпатии нарвитян, автономия все-таки не осуществилась.

В начале 90-х большая часть русскоязычного населения Эстонии ощущала, что к управлению страной ее почти не привлекают. Принятие нескольких важных законов породило в широких массах негодование – эти законы существенно сузили возможности русскоязычных участвовать в формировании политики, заниматься бизнесом и так далее, а также поставили под вопрос юридический статус людей, которые по большей части оказались без гражданства.

Всё это и привело горуправу Нарвы к мысли о необходимости автономии. Месяц спустя госсуд признал итоги референдума недействительными, после чего попытки обрести автономию не предпринимались. С теми, кто проводил референдум, активно контактировали представители России, более того, взвешивалась возможность вторжения добровольческой военной группы.

И хотя с момента проведения референдума минуло почти 24 года, тема возможного сепаратизма в Нарве по-прежнему интересна и взрывоопасна. Особенно актуальной делают ее постоянно развивающиеся события в существующих на территории бывшего СССР частично непризнанных государствах, таких, как Приднестровье и Абхазия, а также события, начавшиеся в 2014 году в Крыму и на востоке Украины.

Нарва – приграничный город Эстонии, ЕС и НАТО, по некоторым трактовкам по реке Нарове проходит граница западной и восточной цивилизаций. Последние два года звучит (прежде всего в зарубежных СМИ) мнение о том, что из Нарвы мог бы получиться очередной Крым. Интерес зарубежных СМИ к Нарве не утихает: в городе уже шутят, что вскоре не останется нарвитян, не пообщавшихся с каким-нибудь зарубежным журналистом. Про автономию время от времени заговаривают и местные активисты-маргиналы.