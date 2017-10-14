Бородич: скандал с ночными похождениями Рыйваса никак не красит реформистов
14 октября 2017 г., 16:40
Кандидат на местные выборы от Партии реформ, второй номер по Ласнамяэ, парламентарий Денис Бородич прокомментировал в ходе дебатов в студии Rus.Postimees скандал с ночными похождениями Таави Рыйваса.
– Сколько концов вы видите в этой истории? Повлияет ли на результаты реформистов этот скандал?
– Такой скандал никак не может положительно повлиять на результаты выборов. Этот поступок не красит политический истеблишмент нашей страны, не говоря уже про Партию реформ. Не красит всё это бывшего премьера и лидера партии и как мужчину.
А количество концов в этой истории пускай считает Урмас Сыырумаа и другие.
Денис Бородич, Ольга Иванова, Керсти Крахт в студии/ Pm