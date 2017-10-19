Консул Украины: все проблемы украинских работников – от высокой востребованности

Первый секретарь по консульским вопросам Посольства Украины в Эстонии Валентин Погребной сообщил Rus.Postimees, что внимательно ознакомился со статьей. «Мы в курсе, что проблемы есть. Описанный случай – для нас уже не новость», - заверил он.

«Конечно, мы обеспокоены сложившейся ситуацией, - добавил консул. – Нам неприятно всё это слышать и узнавать о невыплатах заработной платы. Но мы обязаны действовать в правовом поле Эстонии, что в первую очередь предполагает заключение трудовых договоров. При наличии всех необходимых документов намного проще обратиться в полицию, в суд и отстаивать свои права. К сожалению, очень часто люди верят на слово, а недобросовестные работодатели этим пользуются».

Граждане Украины не всегда обращаются за помощью в посольство, поэтому оно не располагает цифрами о количестве пострадавших, отметил Погребной.

А всё-таки почему украинцы столь уязвимы в Эстонии? «Ответ очень прост. Во-первых, наши соотечественники очень востребованы на эстонском рынке труда. Есть специфические профессии - такие, как сварщики, аргонные сварщики, IT-работники, которых у вас не хватает. А чем больше украинских работников в Эстонии, тем больше возникает разного рода проблемных ситуаций, связанных с их пребыванием в иностранном государстве», - констатировал консул.

«Посольство постоянно ведет разъяснительную работу среди граждан Украины, которые обращаются к нам за помощью во время консульского приема, - уточнил Погребной. – Доступная информация о трудоустройстве в Эстонии имеется и в Интернете. Позиция посольства такова: мы находимся в чужой стране, поэтому обязаны исполнять законодательство ЭР, которым предусмотрено обязательство получать разрешение на работу и оформлять соответствующие документы. Со своими вопросами мы советуем обращаться нашим гражданам в компетентные органы ЭР».

«Работники, игнорирующие требования, есть везде. К сожалению, мы на этот процесс повлиять не можем, - признал консул. - Стараемся как можно больше информировать всех наших граждан, пребывающих в Эстонии, о нюансах трудоустройства».