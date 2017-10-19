«На хрена Кремлю Собчак?» и другие приключения Ксении

Как новоявленного кандидата в президенты России склоняют по всей Сети великой?
Вчера телеведущая, главный редактор журнала LʼOfficiel Russia Ксения Собчак сообщила, что все-таки намерена баллотироваться в президенты РФ.
Богатые либералы, которых мы ненавидим
В основном обсуждения этого поступка в российских СМИ вьются вокруг мысли «может ли Собчак быть своего рода кремлевским кандидатом?». Например, «Ведомости» еще в начале сентября писали о том, что в Кремле ищут кандидата в президенты женского пола, «противоположность хотя бы по полу», но и чтобы был достойный соперник. Среди кандидатур были малоизвестные широким кругам россиян, но занимающие громкие посты Наталья Великая, Ирина Волынец и Ирина Петеляева. Перспективными были признаны депутаты Елена Мизулина и Наталья Поклонская (после скандала вокруг «Матильды» ее шансы наверняка стали нулевыми) И согласована была кандидатура женщины, не состоящей ни в одной партии: «Идеальным вариантом... была бы Ксения Собчак».
Впрочем, от такого варианта отбрехивались все – как сама Собчак («И диагноз у меня один – унылое говно ваша политика сегодня, господа! Скучно и мерзко»), так и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Правда, сам Путин спустя несколько дней прокомментировал возможность соревноваться с дочерью своего наставника емким «ну ради бога».
Подробнее о неисповедимом пути Ксении Анатольевны в кандидаты в президенты рассказывает портал «Медуза».
Член Совета при президенте по развитию гражданского общества, журналист Максим Шевченко срочно выпустил видеоклип, в котором иронично поддерживает выдвижение Собчак: «Превращение России в “Дом-3” завершит конструирование национальной идеи... Ксения, иди в президенты! Ты, конечно, вряд ли победишь в нашей стране... Нам нужны либералы в коротких штанишках, которые брызжут в Интернете ядовитыми слюнями, которые подсиживают своих товарищей, которые то целуют Навальному руки, то поливают Навального грязью, которые то пресмыкаются перед Ксенией Собчак, то наподдают ей ногой в спину, – или либералы, которые пусть будут либералами, которые отстаивают свою западную модель, которую я ненавижу, которые говорят, как им хочется поудобнее продать нашу страну мировому сообществу, – но пусть это будут нормальные, вменяемые люди...»
Вождь гламурного электората
Эта убийственная ирония свойственна и другим проправительственным СМИ. Характерно, что Regnum иллюстрирует колонку «Политика не шоу-бизнес? Собчак предложила себя как символ протеста» картиной мексиканского художника-коммуниста (впоследствии троцкиста) Диего Риверы «Ночь богатых», которая, видимо, призвана направить читателя по верному ментальному следу: Собчак – из тех самых богатых, она никакая не оппозиция, она вполне своя на этом темном празднике жизни.
В бой вступили также социологи: по данным ВЦИОМ «имя Ксении Собчак знакомо почти каждому россиянину, однако отношение к Собчак у граждан скорее отрицательное: об этом сказали 60% тех, кому она известна (доля положительных ответов – 21%)». Правда, эти данные относятся к 2015 году, но уж чем богаты.
Коммерсант.ru сделал подборку высказываний Ксении Анатольевны о Путине, Крыме, Чечне, Ельцине, Навальном и так далее. В частности, к Алексею Навальному Собчак обращалась в своем Инстаграме так: «Ты большой молодец, и делаешь много важного для нашей страны, и многим рискуешь, но отталкивать собственных союзников, как только где-то замаячила перспектива политической конкуренции — это неправильно, и это вождизм...» Тут можно вспомнить, что в прекрасном документальном фильме «Срок» (2014) о российской оппозиции Собчак говорит главреду «Эха Москвы» Алексею Венедиктову: «Навальный – это Путин 2.0». Об этом фильме когда-то писал и портал Rus.Postimees.
Коммерсант.ру опросил также различных околополитических деятелей и узнал, что «хайп президентской кампании обеспечен» и «Собчак может рассчитывать на гламурный электорат».
"Вот же подлая гадина!"
Пробудились и социальные сети. Скандальная звезда ФБ Божена Рынска, например, не унималась довольно долго:
– Вот же подлая гадина. Решила баллотироваться, тварь.
– Единственная возможность Ксении выбираться, не записав себя навечно в ряды мразей, это официально заменить фамилию Собчак на Противвсех. Чтобы Ксения Противвсех стояло в бюллетени.
– Почему поступок Ксении подлый? Да потому что все договорные матчи - подлость, а все их участники – ПОДЛЕЦЫ.
Портал журнала «Сноб» сообщает о реакции на новость популярного среди либералов сооснователя сети салонов сотовой связи «Евросеть» Евгения Чичваркина:
«Вы, ***** продажные, приведете страну к полному *******, внеся ***** на пятый срок. Пошли на ***! Пошли на ***!» — заключил Чичваркин.
А вот веселая картинка «Совещание у президента»:
"Совещание у президента"./ скриншот
Не отстают и наши, эстонские блогеры. Родион Денисов пишет:
Если Собчак победит на выборах президента России, то у президента Эстонии появится достойный по уровню коллега :)
Певец и актер Тимур Иликаев:
Когда-то некоего полковника, незаметного в тени мэра одного северного города, тоже никто не воспринимал всерьёз... Теперь пришла пора дочери того, за кем полковник носил портфель. Алаверды.
Колумнист-регионалист Вадим Штепа:
Яростная серьезность, с которой московиты обсуждают выдвижение Собчак, отлично демонстрирует весь гротеск "политики" заката империи...
Стопроцентный и нехороший спойлер
Анализирует ситуацию и видеоблогер Артемий Троицкий на канале Aru.tv. Артемий Кивович полагает, что и первоначальный слив информации о выдвижении Собчак, и то, как Собчак реагировала на отповедь Навального, – это самый натуральный «кремлевский сценарий». По Троицкому, у Навального на выдвижение кандидатуры есть «и моральные права, и опыт», а у Собчак – увы. «Она – настоящая авантюристка в хорошем смысле слова, не какая-то Сонька Золотая Ручка – она любит приключения, любит новые ситуации, любит получать новый опыт... У Ксении есть одна проблемка – она прекрасно известна в России, но что касается до заграницы, там ее практически никто не знает. Даже нищеброд вроде дяди Артемия где-нибудь в Англии и Америке более известен в политических, культурных, журналистских, литературных кругах...» Троицкий уверен: если Навального допустят до выборов, Ксения Собчак «выступает стопроцентным и крайне нехорошим спойлером», который может оттяпать у Навального пять и более процентов голосов.
Ну а злоехидный журналист Олег Кашин выложил у себя в ФБ скрин твита Собчак о предыдущей «кремлевской альтернативе» в виде бизнесмена Прохорова:
Твит Ксении Собчак./ скриншот
Подробнее о реакции соцсетей см. материал телеканала «Дождь». Этот же телеканал предлагает комментарии различных экспертов, в том числе Глеба Павловского («Есть ощущение в этом тексте какой-то искренности. С другой стороны, вот это предложение всем пойти работать к ней. Это, знаете, какой-то колхоз. Она ничего не предложила России») и Ирины Хакамады («Если Явлинский будет зарегистрирован, на хрена Кремлю Ксения Собчак?»).
По странному и забавному совпадению именно вчера группа «Ленинград» выложила в Инет клип на песню «Кандидат», в котором присутствует пара, внешне напоминающая Ксению Собчак и Максима Виторгана: пьяный мужчина исполняет песню «Ленинграда» на каком-то провинциальном празднике, а жена пытается согнать его со сцены. Слова там по большей части неприличные, а из приличных – вот:
В изложении кратком моя
Программуля предвыборная:
Если кратко, если четко –
Только взятка, только водка!
Где остальные наши скрепы?
Остальные все нелепы!