«На хрена Кремлю Собчак?» и другие приключения Ксении

Вчера телеведущая, главный редактор журнала LʼOfficiel Russia Ксения Собчак сообщила, что все-таки намерена баллотироваться в президенты РФ.

Богатые либералы, которых мы ненавидим

В основном обсуждения этого поступка в российских СМИ вьются вокруг мысли «может ли Собчак быть своего рода кремлевским кандидатом?». Например, «Ведомости» еще в начале сентября писали о том, что в Кремле ищут кандидата в президенты женского пола, «противоположность хотя бы по полу», но и чтобы был достойный соперник. Среди кандидатур были малоизвестные широким кругам россиян, но занимающие громкие посты Наталья Великая, Ирина Волынец и Ирина Петеляева. Перспективными были признаны депутаты Елена Мизулина и Наталья Поклонская (после скандала вокруг «Матильды» ее шансы наверняка стали нулевыми) И согласована была кандидатура женщины, не состоящей ни в одной партии: «Идеальным вариантом... была бы Ксения Собчак».

Впрочем, от такого варианта отбрехивались все – как сама Собчак («И диагноз у меня один – унылое говно ваша политика сегодня, господа! Скучно и мерзко»), так и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Правда, сам Путин спустя несколько дней прокомментировал возможность соревноваться с дочерью своего наставника емким «ну ради бога».

Подробнее о неисповедимом пути Ксении Анатольевны в кандидаты в президенты рассказывает портал «Медуза».

Член Совета при президенте по развитию гражданского общества, журналист Максим Шевченко срочно выпустил видеоклип, в котором иронично поддерживает выдвижение Собчак: «Превращение России в “Дом-3” завершит конструирование национальной идеи... Ксения, иди в президенты! Ты, конечно, вряд ли победишь в нашей стране... Нам нужны либералы в коротких штанишках, которые брызжут в Интернете ядовитыми слюнями, которые подсиживают своих товарищей, которые то целуют Навальному руки, то поливают Навального грязью, которые то пресмыкаются перед Ксенией Собчак, то наподдают ей ногой в спину, – или либералы, которые пусть будут либералами, которые отстаивают свою западную модель, которую я ненавижу, которые говорят, как им хочется поудобнее продать нашу страну мировому сообществу, – но пусть это будут нормальные, вменяемые люди...»

Вождь гламурного электората

Эта убийственная ирония свойственна и другим проправительственным СМИ. Характерно, что Regnum иллюстрирует колонку «Политика не шоу-бизнес? Собчак предложила себя как символ протеста» картиной мексиканского художника-коммуниста (впоследствии троцкиста) Диего Риверы «Ночь богатых», которая, видимо, призвана направить читателя по верному ментальному следу: Собчак – из тех самых богатых, она никакая не оппозиция, она вполне своя на этом темном празднике жизни.

В бой вступили также социологи: по данным ВЦИОМ «имя Ксении Собчак знакомо почти каждому россиянину, однако отношение к Собчак у граждан скорее отрицательное: об этом сказали 60% тех, кому она известна (доля положительных ответов – 21%)». Правда, эти данные относятся к 2015 году, но уж чем богаты.

Коммерсант.ru сделал подборку высказываний Ксении Анатольевны о Путине, Крыме, Чечне, Ельцине, Навальном и так далее. В частности, к Алексею Навальному Собчак обращалась в своем Инстаграме так: «Ты большой молодец, и делаешь много важного для нашей страны, и многим рискуешь, но отталкивать собственных союзников, как только где-то замаячила перспектива политической конкуренции — это неправильно, и это вождизм...» Тут можно вспомнить, что в прекрасном документальном фильме «Срок» (2014) о российской оппозиции Собчак говорит главреду «Эха Москвы» Алексею Венедиктову: «Навальный – это Путин 2.0». Об этом фильме когда-то писал и портал Rus.Postimees.