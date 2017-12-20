Скандал вокруг пожертвований младенцам получил неожиданную развязку

«В повестке сегодняшнего заседания Таллиннской горуправы был пункт, в рамках которого должны были принять решение о выделении НКО Lootus Sinuga 2000 евро. В связи со вчерашним сюжетом передачи Radar было решено отложить передачу дотации. Теперь Ласнамяэская управа должна будет проверить деятельность данной некоммерческой организации. В дальнейшем Ласнамяэская горуправа будет решать, выделять из своих резервных средств деньги НКО или нет. Я считаю, что действия этой НКО заслуживают осуждения, но как говорилось в самой передаче — очевидно, что желание помочь — искреннее, но в помощи, прежде всего, нуждается само НКО», - прокомментировал передаче Radar вице-мэр Таллинна Тынис Мёльдер.

«Вторая новость в свете вчерашней истории, что Таллинн решил выделить детской больнице 15 500 евро на покупку кувеза. Мы предполагаем, что НКО добавит оставшиеся 2500 евро. Кувез нужен и нуждающимся надо помочь», - добавил Мёльдер.