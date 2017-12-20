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Скандал вокруг пожертвований младенцам получил неожиданную развязку

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Младенец в кувезе. | ФОТО: SILLE ANNUK/PM/SCANPIX BALTICS

Вчера в телепередаче Radar рассказали историю о НКО Lootus Sinuga, которая собирала деньги, чтобы приобрести для Таллиннской детской больницы стоящий 18 000 евро кувез. Но большая часть пожертвованных людьми денег ушла на ремонт принадлежащего НКО фургона.

«В повестке сегодняшнего заседания Таллиннской горуправы был пункт, в рамках которого должны были принять решение о выделении НКО Lootus Sinuga 2000 евро. В связи со вчерашним сюжетом передачи Radar было решено отложить передачу дотации. Теперь Ласнамяэская управа должна будет проверить деятельность данной некоммерческой организации. В дальнейшем Ласнамяэская горуправа будет решать, выделять из своих резервных средств деньги НКО или нет. Я считаю, что действия этой НКО заслуживают осуждения, но как говорилось в самой передаче — очевидно, что желание помочь — искреннее, но в помощи, прежде всего, нуждается само НКО», - прокомментировал передаче Radar вице-мэр Таллинна Тынис Мёльдер.

«Вторая новость в свете вчерашней истории, что Таллинн решил выделить детской больнице 15 500 евро на покупку кувеза. Мы предполагаем, что НКО добавит оставшиеся 2500 евро. Кувез нужен и нуждающимся надо помочь», - добавил Мёльдер.

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